Amigo lector de Noroeste, en la actualidad, a los niños (desde el nacimiento), no se les permite en forma natural realizar actividad física (no todos), ya sea por el exceso de cuidados por los padres y demás familiares, si llora rápido a darle de comer o cargarlo (el llorar es parte del desarrollo y buen funcionamiento de las vías y músculos respiratorios). Conforme crece déjelo que levante sus extremidades, cabeza, todo movimiento es bueno, déjelo que intente pararse (pininos), déjelo que “gatee”, cuando llegue el tiempo de caminar, trepar, déjelo, ya que la autoconfianza será un factor importante en el crecimiento y desarrollo del infante.

Usted como padre o familiar del niño no lo acostumbre a iniciar con el síndrome del rey “que todo le den”, y a mandar no con voz, pero sí con llorar y el adulto rápido corre a ver qué quiere.

“Los niños son listos, son buenos para llamar la atención y que le hagan caso” y si usted por no oírlo llorar cae en su juego pues el día de mañana estará cosechando lo que está sembrando. Esto no quiere decir que debemos dejarlo a la deriva, sí atenderlos lo suficiente, pero no caer en su “chantaje”.

Los niños y los adolescentes siempre están en crecimiento y desarrollo, lo que hace necesario que su actividad física sea de forma lúdica y que le guste, no debe cansar, no fatigar ni dolor.

Cuando esta actividad física va dirigida a alguna disciplina deportiva, el entrenador debe hacer equipo con los auxiliares para que esta actividad física dirigida a algún deporte, sea esta dirigida que no se haga un “entrenamiento de cantidad sino de calidad”, ya que el niño tiene sus acciones fuera de esa disciplina como es el descanso, salir con amigos, acciones es la casa, escuela y actividades propias de su edad. Recordemos que el “deporte” en este grupo de edad debe ser formador de buenos individuos para la sociedad y productividad del país.

El encargado de la cultura física en niños y adolescentes no debe ceder ante este grupo de edad a caprichos del entrenado, que porque, vio cierto o tal entrenamiento en la televisión, etcétera. Toda carga debe ser acorde al grado de maduración de órganos y sistemas de estos. La maduración del sistema esquelético al igual de otros sistemas es fundamental ya que al encontrarse con el disco o cartílago de crecimiento en desarrollo, una mala carga o entrenamiento puede sufrir deformaciones y o alteraciones en el normal desarrollo del tejido óseo.

La alimentación y la hidratación es fundamental que sea tomada en cuenta en las actividades a realizar con niños y adolescentes, porque los nutrientes deben ser suficientes no solo para la actividad física a realizar, sino también para la energía a consumir por su metabolismo necesario para el desarrollo y crecimiento de órganos y sistemas (plasticidad), esto se puede hacer equipo con el nutriólogo pediatra o con el profesional en nutrición para este grupo etario.

En lo referente a la hidratación, debemos recordar que el ser humano dos terceras partes es agua, pero en edades tempranas el porcentaje de agua es mayor, por lo tanto, debe hidratarse antes, durante y después de cualquier actividad física y esto hacerlo de preferencia con agua natural a una temperatura 15 a 25 grados centígrados.

La actividad física en cualquier edad debe ser para la salud, y si es actividad física deportiva, también debiera ser para la salud, pero cuando se cae en el “ego” la finalidad (para la salud) se pierde, esto puede ser por “complacencia” del entrenador hacia el entrenado, o porque el entrenador aplica cargas no aptas ya sea en tiempo, peso y por qué no hasta por “ocurrencia” del entrenado o el mismo entrenador. El descanso es necesario, este puede ser activo, cuando la actividad es mínima (caminar, etcétera) o absoluta (no hacer nada). Pero de preferencia es que sea un descanso activo que lo lleve a mantener la condición física y de salud.

También desde esta columna le invitamos a cuidarse, su salud no tiene precio, las medicinas sí.