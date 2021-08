Adiós mi amigo Memo

FORE. – ¡Buenos días!, por aquí de nuevo con los comentarios de los acontecimientos más importantes de la semana...

AGRADECIMIENTO. – No podemos dejar pasar las muestras de pesar por el sensible deceso de nuestro gran amigo Memo Villa, acaecido el domingo anterior en su natal Indiana. Fueron en verdad muchas las personas que nos expresaron su pesar, conocedoras de que para nosotros fue más que un padre y que nos ayudó a enderezar un camino que, a decir verdad, resultaba sinuoso, con todo lo que implica. Finalmente y gracias a él, conseguimos lo más importante en la vida: vivirla, pero disfrutarla en compañía de tus seres queridos. Eso es lo más importante.

Gracias a todos sus amigos y nuestros amigos que nos expresaron que, en todo momento, hay que estar unidos, máxime ahora que el nombre de Memo se prolongará en nuestros recuerdos a través del Torneo Memo Villa Classic que tiene como principal finalidad recabar fondos en beneficio de Familia.

Gracias....

COPA QUIRINO. – En una semana más, precisamente el martes, se dará el inicio del Torneo Nacional de Caddies Copa Quirino que se efectuará en las instalaciones de El Cid Resorts con la presencia de alrededor de 140 jugadores.

El arribo de los jugadores se dará a partir del fin de semana, ya que muchos de los caddies que participan, tradicionalmente arriban al puerto el fin de semana con doble intención, disfrutar de las bondades de Mazatlán y participar en el evento que tiene como bolsa a repartir 135 mil pesos en dos categorías.

Sergio Ruiz, uno de los principales organizadores de la competencia, nos expresó que la cifra de participantes se mantiene en alrededor de 140, las expectativas y el nivel de jugadores reportados con reservación inclusive, hicieron que se creara un pronóstico de asistencia histórico, pero de todos es sabido que varios estados de la República pasan por un pico creciente de casos con Covid y por ello es que se espera una buena afluencia, pero nada de lo proyectado.

Sin embargo, es muy buen número de participantes y la competencia sigue en firme en sus asuntos organizativos por lo que se espera otros buenos duelos entre los mejores jugadores de México y descubrir quién de los “vacas sagradas” se lleva la bolsa grande.

Eso lo veremos a partir del próximo martes en la sede: El Cid Resorts.

Por allá nos vemos y con sana distancia y todas las precauciones, lo seguiremos para informar.

Es compromiso....

DURANGO. – Pese a que no se tuvo la unificación del máximo evento de Durango, la Feria Nacional con el tradicional torneo anual del Campestre de Durango, el evento se programó para realizarse los días 13, 14 y 15 de agosto (el fin de semana venidero).

Los interesantes premios que se dieron a conocer en la convocatoria, hicieron que el cupo máximo permitido se saturara con días de anticipación, de tal manera que varios jugadores mazatlecos se quedaron con las ganas de asistir.

La rifa de un carrito de golf en el rompehielos (¿?) así como de un automóvil en la ceremonia de premiación (lo que había sucedido en los eventos anteriores) y un costo bastante agradable en la inscripción, ocasionaron que los lugares se saturaran y por ello los que no atendieron el llamado a registrarse antes del 18 de julio en que el costo sería de 4,500 pesos, ya no alcanzaron cupo.

Algunos de los jugadores se quedaron en lista de espera, pero los pronósticos es que se tenga una asistencia de jugadores procedentes de la región, será de alrededor de 220.

Muy interesante y lo más interesante es ver qué sucede con los eventos programados, si se van a realizar a modo presencial.

La experiencia del torneo del Atlas de Guadalajara efectuado la semana anterior y algunos otros que se nos han reportado de algún caso de Covid, debe ser muestra de que no estamos para viajar y mucho menos tomar parte de actividades presenciales o de grupos.

No estoy diciendo que no se acuda a participar, al final de cuentas el cupo está saturado, lo que deseo hacer, es un llamado para cuidarse más, y tratar de colaborar en que la incidencia de contagios baje, pero con la participación de todos, no echarle la culpa al gobierno... es nuestra percepción.

Por lo demás, estaremos al pendiente para dar a conocer los resultados...

Mucha suerte a todos...

Y hasta aquí, continuaremos D.M. con más de nuestro deporte favorito la próxima semana... Cuídese por favor, nada nos cuesta... Saludos y hasta pronto...