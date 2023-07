FORE! – Muy buenos días, estimados lectores, de regreso con comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro deporte favorito, pero antes comentar las tremendas afectaciones que se han desatado por la apertura de la temporada de lluvias, más que nada por los famosos “apagones”. Las causas? Para nuestro primario entender, más que otra cosa, es por la falta de mantenimiento a las líneas y a los transformadores que con la humedad y el salitre que se les acumula, hacen que estallen los transformadores.

No sé si usted en algún momento captó brigadas de la CFE que rociaban los aisladores y transformadores para quitarles el salitre. Esa práctica hace mucho que no la captamos, a menos que se haga a horas en que no estamos en circulación.

Bueno, eso es lo que nos mencionaron los conocedores en la materia, pero de que se dan con mayor frecuencia, eso que ni qué, y apenas iniciamos la temporada de lluvias y ya van varios apagones, entre los que destaca un conocido hotel de la zona costera en donde hasta les reclamaron devolución de dinero porque no usaron sus habitaciones todo el sábado.

Algo se tiene que hacer al respecto, por favor...

Y a lo nuestro...

HOSPITAL MARINA MAZATLÁN. – Agradable fue el convivio que protagonizaron el Día del Padre, el domingo 18, los doctores y gremio ligado a la medicina con la organización de un mini evento en el que se integraron equipos familiares y otra, que por iniciativa de la esposa del doctor Mojarro, se mandaron hacer carteles en donde se mencionaba “equipo Mojarro”, por ejemplo.

Nada más agradable que presenciar de cerca, aunque nos invitaron a tomar parte de la justa, el torneo en donde los equipos salieron a competir con sus familiares a los que se les involucró de alguna manera, para presencia activa los primeros 9 hoyos.

A los segundos 9 hoyos, salieron a competencia únicamente los doctores y equipo, por lo que la competencia ya dio un giro interesante.

Al final de cuentas, no se nos dio a conocer el ganador, que recibió un precioso trofeo, lo que guardaron en secreto por aquello de que “todo mundo resultó ganador”.

Pero de que hubo una Copa Rancher, que ni qué y el equipo ganador fue premiado en el desarrollo de un convivio en la residencia de la familia Mojarro en que se degustaron frescas bebidas y menú a base de tacos de cabeza.

Todo muy agradable y nosotros compartimos esos momentos.

Una grata convivencia, con una excelente ocurrencia para festejar a los reyes del hogar, previo al desarrollo de su competencia anual programada para efectuarse el 14 de octubre en el escenario perfecto: el campo Marina Mazatlán.

Felicidades un tanto cuanto atrasaditas, pero de todo corazón...

Por ahí estaremos en la próxima, si Diosito nos lo permite...

CAMPESTRE. – En seguimiento a los comentarios que hemos vertido respecto a la celebración de una reunión informativa en el feudo del Checo Pelayo referente a la posible transacción del terreno en donde se asienta el Club Campestre de Mazatlán, logramos captar algunas impresiones de directivos del Campestre.

En primer término, se dieron a conocer las ofertas que se han dado a conocer por interesados en adquirir los terrenos del Campestre, y luego, la oferta que se sigue en torno a la permuta o adquisición del Campo Marina Mazatlán.

El interés existe, nos comentaron, pero “queremos hacer que las cosas se sigan en un curso de seguridad para los socios, que son alrededor de 70”.

Existen muchas dudas al respecto de la oferta del campo Marina Mazatlán para que se asiente el Campestre en esos terrenos.

Sería muy interesante, jugar ya sobre seguro en 18 hoyos en un campo excelente, se nos dijo, pero queremos sentar bien las bases para que todo mundo resulte contento.

Y en ese sentido, se nos mencionó que siguen en estudio y en confrontación de datos respecto a la compra venta del terreno, sobre todo de Marina Mazatlán.

Así las cosas, nada hay seguro en la venta del terreno del Campestre y la adquisición del campo Marina Mazatlán para un futuro cercano, aunque de hecho se nos ha mencionado que por lo que corresponde a Marina Mazatlán, están dispuestos a cerrar el trato y de inmediato se da la llave para que se muden los socios del Campestre con todo y chivas.

Pero hay dudas, bastantes..... seguiremos comentando los pormenores de este caso que puede cerrar un ciclo muy interesante en el golf porteño y su infraestructura, en menoscabo de una tradición de cerca de 70 años... snifffffff....

Y hasta aquí, seguiremos la semana venidera, primero Diosito. Cuídese que nada le cuesta. Saludos...