Anuncian más Torneos Patrios

FORE. – ¡Buenos días!, por aquí de nuevo con los comentarios de los acontecimientos más importantes de los últimos días... no sin antes expresar nuestra felicitación a todos los integrantes de la Familia Noroeste por la llegada del 48 aniversario de su fundación. En Mazatlán, ya lo habíamos comentado, fuimos testigos de la llegada de varios periodistas entre los que destacamos a don José Ramón y Joel Díaz Fonseca, Roberto Riveros, entre otros, con los que hicimos una amistad que perdura. Nos unimos a ese grupo hace aproximadamente 25 años, gracias a la invitación que avaló Roberto Riveros y de la cual, aún somos partícipes a través de esta columna.

Felicidades a todos y por nuestra parte, fue un acierto y un placer aceptar la invitación...

CAMPESTREROS. – Nos fuimos el sábado anterior a tomar parte activa en el tradicional Torneo de Bandera organizado a casa llena en las instalaciones del Club Campestre de Mazatlán.

Fue un ambiente formidable, tal como se acostumbra en los links del club más vetusto del puerto con resultados en los que prevaleció la juventud, ya que, entre otros, Santiago del Águila y Enrique Magaña López se acreditaron el segundo puesto en la categoría A, cediendo el primer puesto a los “marfileados”, por aquello de los colmillos largos y retorcidos con que cuentan, José Tunnaal y Emilio Goicoechea.

Por lo que concierne a la B, Enrique Magaña junior y Robertito Watson fueron los ganadores en tanto que los experimentados Tomás y Chava Vázquez se hicieron presentes con el subcampeonato.

En las mejores aproximaciones el mejor fue Leonel Gómez Llanos, seguido por Héctor Huerta con distancias menores a los 2 metros.

Y sigue sin presentarse en los eventos el siempre esperado hole in one, aunque en eventos de este tipo no tienen un premio especial más que la mejor marca cerca del hoyo.

Esperemos que en el evento de importancia que viene en Mazatlán, como el anual de El Cid, se presente, una sequía que se ha prolongado varios años, desde que, en un mismo año, el Capi Carrillo y Chalío Lizárraga lo hicieron como quien dice a-la-limón....

EL CID. – Y dentro de los festejos patrios, ya El Cid había anunciado con oportunidad la realización de su evento patrio, en el que se apunta un festejo deportivo por parejas, a gogó.

El sistema de juego será a la bola baja de las parejas que se registren en una sola categoría en donde contará el handicap que reporten las parejas al 20% del handicap acumulado.

La salía será por escopetazo a la una de la tarde, pero los interesados pueden comunicarse al pro shop con la debida oportunidad y se les tomará en cuenta. Habrá interesantes premios a los ganadores de los tres primeros lugares en categoría, así como a los ganadores de las mejores aproximaciones a los hoyos designados por el comité.

Aún quedan lugares, el principal organizador de la competencia Adrián Salud nos reportó que todavía hay lugares para los interesados que podrán reportarse por parejas o bien si no cuentan con su socio, ahí se les consigue un “partner”.

Se trata de una competencia que deberá resultar divertida, los interesados cubrirán una cuota de 750 pesos como socio de El Cid, 900 para los invitados y 500 para los juniors.

Hay que ir, ya que se podrá disfrutar de un campo en excelentes condiciones...además de que se tendrá oportunidad de allegarse de un interesante premio.

Por allá nos vemossssssss...

ESTRELLA PATRIA. – El siguiente sábado, es decir el 25 de septiembre será la realización del primer torneo patrio en las instalaciones de Estrella del Mar.

Esto dentro de las actividades veraniegas que Santiago Quirarte con la aprobación del director de golf Jorge Corral, tienen programadas para que todo mundo disfrute de un campo excepcional, con greenes de primer nivel y sus fairways con interesantes retos para todo golfista que tome ese reto. A la orilla del mar y disfrutando de vistas panorámicas, todo mundo puede disfrutar de este interesante evento que se realizará a partir de las 10 de la mañana.

El formato será a bola baja con handicap de las parejas registradas al 80% y el costo de inscripción por jugador será de 950 pesos, pero para los miembros de Estrella será de sólo 650.

Los informes y registros ya están a disposición de los jugadores, incluso las inscripciones ya fueron abiertas y en el caso de que algún jugador esté sin socio, ahí mismo se le consigue, el caso es que todo mundo que lo desee, goce de este campo y sus retos.

Hay que ir porque la oportunidad es única.

MARINA. – Y lo que se acerca ya, es la séptima edición del Torneo de Aniversario del Hospital Marina Mazatlán del cual nos ocuparemos la próxima semana. Hasta pronto, cuídese que nada le cuesta...

Saludos...