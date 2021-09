“Atleta paralímpica afgana, actualmente estoy encerrada en este apartamento, no puedo salir, y los familiares que me acogen aquí no tienen suficiente comida para alimentar a sus propios hijos, así que les pido que me ayuden, que me echen una mano”.

Su botella al mar movilizó a afganos en el exterior, organizaciones deportivas y diplomáticos, que terminaron organizando su exfiltración. Zakia Khudadadi se mezcló en la multitud que buscaba escapar de Afganistán y logró subirse a un avión con destino París. Allí, durante una semana pudo practicar en el centro de entrenamiento de alto rendimiento del Ministerio de Deportes de Francia. De Francia, voló a Tokio, donde competirá este jueves, convirtiéndose en la primera mujer en participar en este certamen.