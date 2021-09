Automedicación en el atleta

“Los fármacos para tratar el dolor, tanto agudo como crónico, a veces se torna complejo y controversial. Hay muchos tipos de ellos, y el Sector Salud (médicos), tienen opiniones variables acerca de éstos y la manera que se deben usar.”

Amigo lector de Noroeste, el ser humano a través de la historia lo que menos quiere sufrir es dolor, por lo tanto, siempre estará en la búsqueda del no dolor, esto es válido, pero qué pasa con algunos “deportistas”, “me tomo esta pastilla para aguantar” eso en la ética deportiva se le llama “hacer trampa” y en algunos casos doping, esto es con respecto al dolor, pero existen “fármacos naturales”, la pregunta aquí es según quién son naturales, pero aparte de afirmar que son naturales la leyenda dice; el consumo de este producto es responsabilidad de quien lo consume, la pregunta es ¿que nos pasa a los seres humanos?, ¿Por qué hacer caso a este tipo de indicaciones?. También es cierto que los medicamentos bien utilizados tienen su efecto deseado en un gran porcentaje, que si no fuera por estos lo más seguro es que más de las dos terceras partes de la población mundial no existiera, pero a pesar de esto no se automedique.

Los fármacos para tratar el dolor, tanto agudo como crónico, a veces se torna complejo y controversial. Hay muchos tipos de ellos, y el Sector Salud (médicos), tienen opiniones variables acerca de éstos y la manera que se deben usar. El médico debe valorar en cualquier fármaco lo siguiente: eficacia, seguridad, interacciones, rehabilitación, alergias, forma de vida, efecto placebo, etcétera, cuando esto es investigado se estará en condiciones de indicar el fármaco. Pero cuando se automedica, o le hace caso a otra persona (tomate esto o esto otro a fulano le funcionó, o a mí me quito el malestar), esto puede repercutir en su salud, ya que cualquier sintomatología del cuerpo es una manifestación de defensa del cuerpo, y si le quitamos la defensa al cuerpo lo más seguro es que tarde o temprano se tengan las consecuencias.

El uso de opiáceos, los llamado narcóticos, son medicamentos de prescripción o sustancias reguladas y controladas (en México por el sector Salud, Cofepris), estas autoridades sanitarias se encargan que el médico que las prescriba tenga su registro legal, en ocasiones una licencia especial para poder prescribir estos medicamentos, en el caso de la automedicación puede la persona obtenerlo de manera ilegal, y con esto correr el riesgo de alteraciones en la salud ya que la conservación del medicamento tiene sus indicaciones, o verse involucrado en problemas legales por la o justificación del uso de este tipo de medicamento. Entre este tipo de medicamentos opiáceos se incluyen: codeína, fentanilo, hidrocodona más acetaminofén, hidromorfona, meperidina, metadona, morfina, oxicodona, oximorfona, propoxifeno, etcétera.

Una de las “indicaciones para el automedicarse” es el dolor y la fiebre, tomándose medicamentos para el dolor e inflamación y fiebre, de los más usados se tiene el diclofenaco, paracetamol, acido acetil salicílico, ibuprofeno, naproxeno, etcétera, estos fármacos antiinflamatorios no esteroideos, el abusar de ellos puede traer consecuencias graves tanto por su vía de eliminación, por alteraciones de la cámara gástrica, como por no respeto a las dosis recomendadas, ejemplo, cuando se toma acetaminofén (paracetamol), que es un medicamento muy efectivo contra el dolor leve a moderado que no va acompañado de inflamación, cuando se toma de modo ocasional de acuerdo con las recomendaciones, es seguro, pero cuando se toma con frecuencia y más de la dosis recomendada del producto se arriesga a sufrir daño hepático y renal. Esto también sucede con cualquier fármaco que se abuse en su consumo o ingerirlo por arriba de la dosis recomendada. Es por esto que siempre se estará tratando de lograr una cultura de la no automedicación, no solo en deportistas, sino en toda la población.

Bien, también desde esta columna le invitamos a no relajarse respecto a la pandemia, no se confié, siga las indicaciones del Sector Salud, use el cubrebocas, lávese las manos seguido, guarde sana distancia, dos metros o más, si no tiene que ir a donde haya conglomeraciones no valla, si lo hace, hágalo con los cuidados indicados para el caso. La salud de usted y su familia es su responsabilidad, las autoridades pueden pintar el semáforo de color que ellos quieran, pero con su salud y la pandemia no se juega. La mejor medicina es la medicina preventiva y en ésta, el papel más importante lo tiene usted. Cuídese.