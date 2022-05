Calidad de vida (1 de 2)

Amigo lector de Noroeste, desde la historia, el presente y futuro, el ser humano busca “la eterna juventud, no sufrir, etcétera”, pero la realidad es que en el trayecto de la vida siempre habrá cambios y éstos son naturales por el mismo desarrollo fisiológico del hombre.

Los seres vivos siempre hemos dependido de diferentes factores para vivir y sobrevivir (alimentación hidratación, aire, luz solar, actividad física, etcétera), pero también existen factores que contribuyen a problemas de salud tanto orgánica como metal, y estos últimos juegan un papel importante en la calidad de vida.

Veamos. Salud mental, el ser humano desde la concepción va formando su autenticidad, para que sea macho (masculino) el hombre aporta el cromosoma “Y”, y la mujer aporta el cromosoma “X”, si va a ser hembra (femenino), tanto la mujer como el hombre aportan cromosomas “X”, por lo tanto quien “da” el sexo es el hombre, pero la aportación de cromosomas son el 50% para cada uno.

En la actualidad se sabe que si los padres empiezan a educar a los hijos desde la concepción (durante el embarazo), el producto empieza a reconocer a los “que le hablan, cantan, etc.”, y si esto continúa durante la vida extrauterina, principalmente hasta los seis años de edad, el niño empieza a definir lo que será en el futuro, de ahí la importancia que sea educado por los padres (se dice que un día le dice el padre al hijo; hijo fíjate dónde pisas, y el hijo le contesta, fíjese usted, porque yo voy pisando donde usted pisa). Esto nos habla que la educación y principios deben ser inculcados en el hogar.

En ciertas tareas del niño, hay que dejarlo solo, pero observarlo de lejos, porque el infante tiene derecho a equivocarse y corregir, caerse y levantarse, igual que cualquier “animal” debe aprovechar sus debilidades y convertirlas en fortalezas para que el día de mañana sepa resolver en bien de su salud, déjelo que trepe, escale, ande, trote, corra, que su actividad sea lúdica, apóyelo, no lo exponga a “vergüenzas” delante de sus amigos, no haga comparaciones, controle sus emociones, que el niño es el menos culpable “de que usted quiera que él haga lo que usted no hizo en esa etapa”, si lo va a corregir hágalo, pero donde estén usted y él solos, no sea “queda bien con los demás”. Esto será parte en su madurez.

En la preadolescencia y adolescencia, se necesita un gran apoyo de los padres, sí, dije bien, de los padres, porque aquí viene la etapa de las inseguridades, pero existen apoyos, que de usarlos, serán menos problemas el educarlos (trabajo en equipo).

Hogar, aquí es el mejor sitio para aprender principios, conductas y acciones encaminadas a tener mejores ciudadanos.

Escuela de la vida, no quiera que el adolescente sólo aprenda “cosas buenas”, no, también tiene que conocer “cosas malas”, pero una cosa es conocerlas y otra es el hacerlas. Tiene que defenderse de forma inteligente de la vida, tiene que conocer que todo lo que haga tiene su “factura”, y ésta se cobra en beneficio o en perjuicio, todo acorde a lo que se hace, tiene que empezar a definirse qué es lo que le conviene para su éxito en la vida.

Iglesia, es importante el tener un respaldo de tipo “creencia en Dios”, ¿por qué? La Biblia nunca va a dar un mal consejo, al contrario, es parte del “trabajo en equipo”, para la formación de individuo en las posteriores etapas de la vida y después de la vida terrenal.

Escuela, esto es importante, pero ésta es para la enseñanza, recordemos que lo empírico es bueno, pero si lo mejoramos con las bases científicas es mejor, no hay que dejarles todo el trabajo a los maestros (ni ustedes maestros quieran que los padres hagan su trabajo), el trabajo debe ser en equipo en beneficio de ese ser humano que está en la etapa de formación. Recordemos que tanto el masculino como el femenino tienen sus diferencias, pero se trabaja acorde a esas capacidades propias del sexo y esto les ayudará a tener mejor definición en las acciones de la vida diaria.

Bien, no se confíe, seguimos en problemas con la pandemia, siga las indicaciones del Sector Salud, aprenda a quererse y querer a su familia, use todas las medidas preventivas en bien de su calidad de vida: use cubreboca, lávese las manos y guarde sana distancia.