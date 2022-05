Calidad de vida (2 de 2)

Amigo lector de Noroeste, cuando ya somos viejos (después de los cincuenta años), seguido escuchamos o decimos qué bonita es la juventud, o quién fuera joven, nada le duele, pues bien, la pregunta es: qué hizo cuando era joven para tener una vejez de calidad porque el único que puede cuidar su cuerpo es usted, recuerde que el organismo cobra factura y ésta es en bien o en mal, todo dependerá de cómo haya tratado a lo único que es suyo, su cuerpo.

Durante la preadolescencia y adolescencia, es importante el estar y vigilar de cerca a este grupo de edad, ya que lo que le enseñó en la niñez aquí cobra relevancia, en esta edad de la rebeldía, de la torpeza, estos ingredientes se deben utilizar y encaminar a ser algo positivo para el joven, porque si lo dejamos “al garete”, estaremos colaborando a una futura sociedad sin “oficio ni beneficio”, y esto no es bueno ni como sociedad ni para la calidad de vida, no sólo para el individuo, sino también para el resto de la sociedad. La juventud es una etapa de aprendizaje, es por esto que aparte de la “escuela de la vida”, también se debe preparar en diferentes, tales como:

A) Respeto a la vida, desde el hogar se deben de enseñar principios básicos, para una buena sociedad, el ser humano como tal se debe a la sociedad, se debe involucrar en el bienestar de quien forma ésta, ayudar en las diferentes tareas, respeto tanto a menores como a mayores de edad, que a la mujer se le tengan las consideraciones pertinentes a su condición de mujer (no es que sea menos, pero hay que respetarle siempre).

B) Cultura alimenticia e hidratación, es común que los jóvenes ya no se preocupen por comer saludable (nutrientes lo menos manipulados o industrializados por el hombre), en esto los mayores (padres), tenemos la culpa por no hacerle su comida o enseñarles a que ellos preparen comida saludable. Aparte, el joven (también los adultos) hemos caído en la mercadotecnia, que, si bien “no es mala”, pero la mayoría de los productos son nutrientes de fácil digestión, que de no tener los cuidados suficientes se iniciará con una serie de alteraciones metabólicas lo que repercutirá en una mala calidad de vida.

El estar bien hidratado también juega un papel importante en la calidad de vida, el agua se debe consumir de manera natural, es el mejor hidratante, y de acuerdo al tipo de ambiente se deben consumir más de tres litros de agua diario. Recuerde que en cualquier actividad física lo que se pierde más es agua, cuando se pierda más de un 2% de peso corporal hay que agregar electrolitos.

C) Cultura física, es importante que el ser humano desde sus etapas iniciales inicie con la realización de actividad física y ésta se continúe toda la vida, el realzar actividad física mantiene al individuo en forma óptima, ya que es la “mejor medicina preventiva”.

Entendamos por actividad física todo trabajo muscular con gasto de energía, esta actividad incluye desde las acciones de la vida diaria hasta las actividades “automáticas” de nuestro organismo, también se le deben de incluir ejercicio aeróbico (caminar, trotar, correr, nadar), entre 20 y 90 minutos diarios, sin llegar al cansancio, fatiga o dolor.

Las actividades deportivas son buenas al igual que asistir a gimnasios, sólo hay que no caer en el “ego”, porque este factor es el que más lesiones produce, y más en la adolescencia donde debe ser contraindicados el trabajar con peso. También después de la tercera década y más después de la quinta década donde el declive fisiológico ya está presente, así que cuide y respete su condición física.

D) El mantenimiento de la salud desde la niñez hasta la tercera edad y más, es obligación de cada individuo no caiga en los excesos, el ser administrado en cualquier ámbito de la vida trae mejores resultados, pero si vivimos “ahí se va”, bueno, pues no espere buen pronóstico, su salud no tiene precio, si algo bueno o malo le pasa, el único culpable es usted y todo esto repercutirá en su calidad de vida en la edad que usted tenga.

También desde esta columna le invitamos a no bajar la guardia, siga las indicaciones del Sector Salud; siga con el lavado de manos, guarde sana distancia, use cubreboca (cubriendo boca y nariz), y si no tiene negocio en lugares conglomerados, mejor quédese en casa o en zonas despejadas. Cuídese, qué le cuesta.