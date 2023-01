Casa llena en Estrella del Mar

FORE!. - Buenos días, estimados lectores, con mucho gusto retomamos nuestro trabajo semanal de narrar los principales aspectos de los eventos que se realizan en nuestro espacio ciudadano. Vaya pues...

LOS PEQUES. – Bastante actividad se realizará en dos semanas consecutivas en el precioso Estrella del Mar, ya que a partir de este viernes y hasta el domingo tendremos la realización de la cuarta etapa de la Gira Sinaloa de Golf Infantil y Juvenil.

Este será prácticamente la resolución del equipo que representará a Sinaloa en el Torneo Regional que se efectuará el fin del entrante mes y principio de marzo en Tijuana Baja California.

Pretendidamente serán alrededor de 30 los jugadores que lucharán a su vez por integrarse al representativo de Zona Pacífico en el Interzonas “Lorena Ochoa” que tendrá como escenario los campos mazatlecos, en particular El Cid y Estrella del Mar por allá por el mes de abril.

Y comentamos que será prácticamente la resolución de los jugadores que intervendrán en el equipo Sinaloa, en virtud de que uno de los principales requisitos es que se participe en cuando menos 4 etapas, y al realizarse precisamente la cuarta, tendremos prácticamente definidos los que estarán presentes, salvo uno que otro que al final de cuentas no lo consiga, así como otros jugadores que por su participación en eventos tanto nacionales como internacionales tengan acreditación.

Inicia pues, una intensa actividad de dos semanas en Estrella del Mar.

ESTRELLA DE CARIDAD. – Y será los días 27, 28 y 29, la semana venidera cuando se realice la edición 2023 del Torneo Benéfico en ese mismo campo, que por cierto registra casa llena, al totalizar las 140 plazas contempladas para jugadores, plenamente cubiertas.

La convocatoria para la realización del proyecto resultó y ya se tiene, de acuerdo con nuestra información, los 140 jugadores y un poquitín más, listos para iniciar la resolución de los premios, interesantes, por cierto, que habrán de repartirse al final de la justa, eso será el día 29 de enero.

Unidades de lujo del presente año, así como un carrito de golf para los hacedores de hole in one, así como premios a los 40 mejores O’Yes y muchos premios sorpresa, fueron designados y formaron parte de la convocatoria del torneo que habrá a su vez, de repartir los dineros entre instituciones de caridad que tradicionalmente resultan beneficiadas, como algunas escuelas de Barrón y el DIF Municipal, por ejemplo.

Bien, estaremos pendientes de los resultados, mismos que serán publicados oportunamente en este diario, como parte de nuestra obligación.

CAMPESTRE. – Han llovido registros para el 2º Torneo Anual Red Petroil que tendrá como escenario el Club Campestre de Mazatlán y forma parte de los festejos de 67 aniversario del club más vetusto del puerto y que se calendarizó los días 3, 4 y 5 de marzo.

Muchos y valiosos premios, serán entregados al final de los tres días de duración del evento anual que se organiza al seno del famoso chivero.

Por ello, ya están llegando registros de jugadores que no quieren perderse este torneo que tradicionalmente resulta un tiro, al seno del Campestre de Mazatlán y su campo que está en buenas condiciones para disfrute de los visitantes y locales.

Serán sólo 130 jugadores los que se admitan, por lo que no dudamos que en breve se satisfaga la cantidad límite que se tiene en proyecto, bueno, eso ya es también una tradición, el que se cumpla con la meta de visitantes antes de la fecha límite para su cierre.

Por lo pronto, la invitación para que en la brevedad haga su reservación y pago consecuente, para que no se quede fuera...

MEMO VILLA. – Buen paso se lleva en la organización del tradicional Clásico Memo Villa que se efectúa cada año en El Cid y que resulta un soporte para el sostenimiento del Centro Comunitario Familia, ubicado en la colonia Genaro Estrada y provee educación, deporte y alimentación para los marginados.

Este año, se espera la presencia de alrededor de 125 jugadores como límite.

Su fecha, el 27 de febrero, lunes.

HOLE IN ONE. – En nuestra ronda dominical que sufrió un pequeño ajuste por una reunión para becados, acompañamos a los caddies y nos tocó prácticamente “hacer” un hole in one...

El rondín se realiza por parejas y nos tocó participar con Herón González como partner. En el hoyo 14 embocó la pelota de un solo golpe, enseguidita, realizamos nuestro disparo y por un momento pensamos que se trataba de un hole in one espalda con espalda, nuestra pelota pasó rozando el hoyo, pero Herón sí lo logró ante la algarabía de los compañeros caddies de la ronda.

Y hasta aquí, seguiremos la semana venidera. Cuídese que nada le cuesta. Saludos...