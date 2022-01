Casa llena en Estrella del Mar

FORE. – ¡Buenos días!, qué gusto encontrarnos de nuevo en este espacio, con más comentarios del deporte de los bastonazos y el llamado incesante para cuidarnos ante los embates del bicho que nos causa dolor de cabeza intenso... hay que cuidarnos del contagio del coronavirus, pues...

CANCELACIONES. – Un tema que indudablemente es infaltable en todos los comentarios es el de la posible cancelación del Carnaval de Mazatlán derivado del Maratón de Culiacán, que fue pospuesto por las condiciones de salud. Sin embargo, los atletas que ya tenían su boleto para acudir a la cita el pasado 23 del presente en la capital del Estado, fueron de todas maneras y realizaron un evento con todos los peligros que atañen en virtud de que no tuvieron la debida protección... Afortunadamente no hubo desgracias qué lamentar, bueno, al menos eso es lo que mencionan los reportes.

Por lo que corresponde al Carnaval de Mazatlán, se puso en el ojo del huracán puesto que las autoridades municipales continúan con la decisión de realizarlo, y para ello incluso mencionan una consulta ciudadana que, desde este momento podemos adelantar su resultado en caso de que se decidiera realizarla: sí habría carnaval, y es que así somos los mazatlecos...

Pero anteponiendo la prudencia, puede ser que nuestras autoridades estatales y municipales decidan su postergación, ya pasó en Río, que no pase aquí.

Aunque justo es decirlo, los índices han bajado y la pandemia no se augura grave para esas fechas, al contrario, la desaceleración es evidente. De manera es que sí podríamos tener Carnaval y desde luego, la tradicional Copa Carnaval del Campestre de Mazatlán.

Ya lo veremos...

ESTRELLA BENÉFICA. – Se nos reporta que la asistencia de golfistas para el desarrollo del Torneo benéfico de Estrella del Mar ha sido excelente, de tal manera que ya se han reportado alrededor de 200 golfistas listos para su asistencia y llevarse uno de los atractivos premios que se han establecido ex profeso, como el caso de una escalade 2022 para un shoot out, cuatro automóviles, tres de ellos para hole in one y uno más para el infaltable O’yes, un carrito de golf, y múltiples y valiosos premios.

La cita inicia el viernes en las preciosas instalaciones de Estrella por allá por la Isla de La Piedra con la programación del recorrido de práctica, por la tarde un torneo de putt y la bienvenida con las tradicionales rifas de artículos de golf.

Y sábado y domingo la realización de las dos jornadas de campeonato, con par de salidas para satisfacer la demanda de alrededor de 220 jugadores que estarán presentes, y que accedieron a cubrir una cuota de inscripción que ayudará a fines benéficos principalmente para ayuda a la educación en el poblado vecino, Barrón, además de una aportación del DIF Municipal de Mazatlán.

Nuestro llamado es para que los golfistas participantes sigan los protocolos sanitarios y no se expongan ante la pandemia que nos aqueja, por nuestra parte, ayudaremos a la cobertura ya que este año, decidimos no participar, pero agradecemos la invitación que se nos hizo a través de su director, Jorge Corral y el head coach Santi Quirarte. Nos daremos tiempo para convivir con ellos, aunque sea en plan de invitados...

Claro que sí...

EL CID. – Y ya preparando lo concerniente al Torneo de la Amistad que fue anunciado para efectuarse a un solo día, el sábado 5 de febrero, encontramos por el rumbo del complejo de la Zona Dorada a su director de golf, Adrián Salum que nos comentó que la afluencia de jugadores para el evento que nos ocupa va bastante bien y que tendremos un torneo muy aceptable.

Los premios que se han establecido son bastante atractivos, se trata de una jornada de un solo día, por parejas en diferentes categorías con un costo de inscripción para los socios de 600 pesos y 1200 para invitados, aunque éstos, tendrán carrito compartido incluido.

Nosotros acudiremos desde luego a esa cita, en plan de jugadores y la oportunidad de disfrutar de un campo que nos han platicado buenas cosas. Ya lo veremos...

LOS AZTECAS DE PAGA. – Echamos in vistazo rápido a la actuación de los jugadores mexicanos en la gira más importante del mundo y pudimos constatar que hace dos semanas se notó la ausencia de los latinos en las jornadas finales ya que ninguno de ellos pudo pasar el corte, incluyendo a Abraham Ancer, y en la semana pasada, una discreta actuación del mismo Ancer al ocupar el puesto 40 y tantos...

Sin embargo, Carlos Ortiz sigue en posición 20 en la lista de la Fedex y Ancer por ahí de la 38. Falta mucho por jugarse y no dudamos que hagan la final...

Nuestras disculpas por faltar la semana anterior, circunstancias especiales nos impidieron llegar a ustedes en esta ventana que tenemos hace más de 25 años. Si, ya se, ni falta que hice...Saludos pues... y

Hasta la semana próxima, Dios mediante...