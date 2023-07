“Creo que ciertamente después de Mónaco perdí algo de confianza porque la forma en que ocurrió mi accidente, perdí un poco de confianza con el auto, y eso me hizo retroceder.

Sin embargo, desde su accidente en Montecarlo, el piloto de Red Bull no logró llegar a la Q3 en cuatro de las últimas cinco carreras, después de haber llegado a la Q3 en Hungría, y solo terminó en el podio dos veces: tercer lugar en Austria y Hungría. Como resultado, ahora está a 110 puntos de Verstappen en la clasificación de pilotos.

Cuando se le preguntó si había experimentado un año como este, lleno de resultados mixtos antes en su carrera de Fórmula 1 de 12 años, Pérez respondió: “Sí. Lo he tenido antes. Así es como es. Operamos en detalles tan pequeños que a veces si no todo es perfecto puede significar estar en el podio o fuera de los puntos. Pero obviamente es algo que la gente en casa no entiende tanto.

“Cuántos detalles entran en nuestras carreras, y eso puede marcar la diferencia entre tener una gran carrera y tener una mala carrera. Le puede pasar a cualquiera, a cualquier piloto de Fórmula 1”.

(Con información de F1)