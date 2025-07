El primer cabeza de serie se remangó para enviar un mensaje claro, tumbando por 6-1, 6-3, 6-1 al español Pedro Martínez para abrir de par en par las puertas a la segunda semana en Wimbledon. En una Centre Court cubierta para la ocasión debido a las lluvias, el italiano se endureció ante un rival lastrado, incapaz de servir con soltura por molestias en el hombro derecho. La estabilidad de Sinner, que no ha perdido un turno de servicio en todo el torneo, fue la respuesta más eficaz posible en la pista principal de Londres.

El italiano escaló este sábado hasta los octavos de final en el All England Club, donde cada golpe pone a prueba sus habilidades sobre hierba. Con un tenis totalmente adaptado al bote bajo de Londres, el No. 1 del PIF ATP Rankings avanza con la seguridad que le ha blindado en la cima del ATP Tour durante las últimas 56 semanas. En un torneo que cuida las tradiciones como ningún otro, el de San Cándido busca extender una costumbre propia: ser un jugador de hielo en los escenarios más imponentes del calendario.

“Me siento muy feliz por estar en la segunda semana, pero creo que todos le vimos sufrir con el hombro”, dijo Sinner en referencia a Martínez, que necesitó atención médica en la articulación desde el primer set. “No podía sacar bien, especialmente en esta superficie. Si no puedes servir a buen nivel, no es sencillo jugar. Le doy un gran mérito por salir a competir. Por mi parte, he intentado ser sólido desde el fondo de la pista”.

Sinner ha completado una primera semana impecable en el Grand Slam británico, salvando sus tres partidos sin conceder una sola manga. Un servicio afilado como nunca, una velocidad de piernas antológica y unos golpes pesados como el hierro le han colocado en el ecuador del torneo sin rasguños en la armadura, listo para asaltar el momento decisivo con una confianza estupenda. Si el recuerdo de Roland Garros podía suponer un peaje en la mente del italiano, sus actuaciones en Wimbledon están comenzando a enterrar cualquier sospecha en ese sentido.

Ahora, Sinner intentará encontrar el camino hasta los partidos decisivos de Wimbledon. El italiano disputará la cuarta ronda ante el antiguo semifinalista Grigor Dimitrov, vencedor por 6-3, 6-4, 7-6(0) sobre Sebastian Ofner, buscando un billete a los cuartos de final que ha pisado en las últimas tres temporadas.