$!Conalep Sinaloa impulsa deporte y educación con carrera ciclista en Mocorito

MOCORITO._ El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa (Conalep) reunió a la comunidad del Évora en una jornada deportiva y formativa que tuvo como sede el albergue estudiantil de Mocorito, donde actualmente se apoyan a 62 jóvenes con espacio y atención digna para continuar sus estudios.
En la 4ª Gran Carrera y Paseo de Ciclismo 2026, se registraron 276 participantes, reflejo del compromiso de autoridades estatales y municipales con la juventud.
El director general del Conalep Sinaloa, Wilfredo Véliz Figueroa, agradeció el respaldo del club Mochomo’s de Guamúchil, liderado por María de los Ángeles Burrola, así como la colaboración del Isde, cuyo titular Armando Camacho Aguilar donó las medallas para todos los competidores.
La inauguración contó con la presencia de la secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, quien destacó que este albergue es único a nivel nacional y que el objetivo es que los jóvenes concluyan su carrera técnica profesional. Además, subrayó la derrama económica que este evento genera en el municipio, beneficiando a comercios, hoteles y vendedores locales.
El ambiente se enriqueció con la participación de autoridades como el Alcalde de Mocorito, Enrique Parra Melecio, y la Alcaldesa de Salvador Alvarado, Guadalupe López González, quien incluso se sumó como ciclista en la competencia.
El evento reafirmó la importancia del deporte como herramienta de formación integral y el papel del Conalep Sinaloa en el impulso a la educación técnica y el bienestar juvenil.
GANADORES
ELITE VARONIL
1. Jose Ulises García Núñez
2. Rafael Villapalpando
3. Héctor Daniel López Torres
4. Harley Omar Murguía Bernal
5. Manuel Mendívil
ELITE FEMENIL
1. Rossy Sánchez Castro
2. Luciana Varela
JUVENIL EXPERTO
1. Sergio Iván Solano Rodríguez
2. Alvin Félix
3. Kevin Ramsés González Jiménez
MASTER 30
1. Gabriel González Sánchez
2. Luis Ramírez Valenzuela
3. Roberto Daniel Méndez Meza
4. Alejandro López Luna
5. Antonio Cornejo Barragán
MASTER 40
1. Óscar Cota
2. Ramsés Cerecer
3. Cleto Antonio Gastélum
4. Alejandro Núñez Sánchez
5. Edgar Godoy Depraect
MASTER 50
2. Guillermo Romo Ramírez
3. Héctor Raúl Bernal Palafox
4. Martín Barraza Yuriar
5. Carlos Fernando Cota Padilla
AVANZADOS 20
1. Felipe Jordán
2. Jesús Abraham Beltrán Rocha
3. Gabriel Gandarilla Reyes
4. Jorge Luis Sánchez
5. Heriberto Gastélum
AVANZADOS 30
1. Jose Alberto González Castillo
2. Jesús Rigoberto Medina López
3. Héctor Salazar Rodríguez
4. Víctor Alexis García Martínez
5. Anselmo Gutiérrez Alvarado
AVANZADO 40
1. Gilberto López Monárrez
2. Misael López
3. Emmanuel Higuera
4. Irán Ramírez
5. Carlos Alberto Traslaviña
AVANZADOS 50+
1. Gertrudis Coronel Ríos
2. Efrén Castro Sotelo
3. Edgar Bernardo Gastélum Sainz
4. Luis Enrique Urquídez Arredondo
E – BIKE
1. Fernando Zamora
2. Héctor Burgos
3. Benjamín Barraza N
4. José Mario III Bastidas Zazueta
5. Saul Beltrán Navarrete
PRINCIPIANTES A
1. Miguel Ángel Cervantes Verdugo
2. Carlos Perea
3. José Raúl Picos Félix
4. Shaliz Leyva Salazar
5. Bryan Camacho Zamudio
PRINCIPIANTTES B
1. Christian Sainz
2. José Arnoldo López Valenzuela
3. Elmer Acosta
4. Marco Asael Urías Sánchez
5. Jorge Luis Parra Gaxiola
PRINCIPIANTES C
1. Luis Pastor García Diaz
2. Óscar Audel Nájera Urías
3. Abraham Tamayo
4. Jesús Miguel Almeida Muñoz
5. Óscar Antonio Bojórquez González
PRINCIPIANTES D
1. Bautista Portillo Bojórquez
2. Jesús Ismael Cebreros Rojo
3. Guillermo Gómez
4. Abraham Edgardo Cruz Montoya
5. Miguel Ángel Pérez Correa
PRINCIPANTES E
1. Hugo Camarco Bojórquez
2. Salvador Angulo Elenes
3. José Ángel Fierro Fierro
4. Salvador Vázquez Ríos
5. José Salvador Hernández Contreras
PRINCIPIANTES FEMENIL A
1. Nidia Lizbeth Duriez Tizoc
2. Aleyda Yamel Picos Félix
3. María Gissel López Parra
4. Dulce María Diarte Quiñónez
PRINCIPIANTES FEMENIL B
1. Mary Gastélum
2. Teresita de Jesús Castillo
3. Blanca Selene Payan Castañeda
4. Alma Beatriz López Higuera
5. Norma Rocío Gálvez
PRINCIPIANTES FEMENIL C
1. Guadalupe Uriarte Valdez
PRINCIPIANTES JUVENIL VARONIL
1. Sergio Camacho Urquiza
2. David Urquiza López
3. Jesús Armando Villa de los Ángeles
4. José Daniel Gaxiola Soto
5. Froylán Santiago
NOVATOS
1. Adriana Galindo Quiñónez
2. Juan Zambada Coronel
3. Érika Velázquez Armenta
4. Sergio Armando Salcido Beltrán
5. José Alexander López González
INFANTIL AA
1. Luis Fernando Wong Román
2. Sebastián Villa
3. Jaxiel Antonio Santaella Barraza
INFANTIL A
1. Sergio Gallardo Valenzuela
INFANTIL B
1. Mayany López
2. Kenia Paola Salgado Gallardo
INFANTIL
C1. Brandon Núñez Castro
2. Jesús Alejandro Santaella Barraza
3. Emilio Moraila Martínez
4. Kailan Cárdenas