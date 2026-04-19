$!Conalep Sinaloa impulsa deporte y educación con carrera ciclista en Mocorito

MOCORITO._ El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa (Conalep) reunió a la comunidad del Évora en una jornada deportiva y formativa que tuvo como sede el albergue estudiantil de Mocorito, donde actualmente se apoyan a 62 jóvenes con espacio y atención digna para continuar sus estudios. En la 4ª Gran Carrera y Paseo de Ciclismo 2026, se registraron 276 participantes, reflejo del compromiso de autoridades estatales y municipales con la juventud.





El director general del Conalep Sinaloa, Wilfredo Véliz Figueroa, agradeció el respaldo del club Mochomo’s de Guamúchil, liderado por María de los Ángeles Burrola, así como la colaboración del Isde, cuyo titular Armando Camacho Aguilar donó las medallas para todos los competidores. La inauguración contó con la presencia de la secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, quien destacó que este albergue es único a nivel nacional y que el objetivo es que los jóvenes concluyan su carrera técnica profesional. Además, subrayó la derrama económica que este evento genera en el municipio, beneficiando a comercios, hoteles y vendedores locales.

El ambiente se enriqueció con la participación de autoridades como el Alcalde de Mocorito, Enrique Parra Melecio, y la Alcaldesa de Salvador Alvarado, Guadalupe López González, quien incluso se sumó como ciclista en la competencia. El evento reafirmó la importancia del deporte como herramienta de formación integral y el papel del Conalep Sinaloa en el impulso a la educación técnica y el bienestar juvenil.







