Amigo lector de Noroeste, usted alguna vez le ha tomado atención a su cuerpo, no en el extremo de llegar al narcisismo (eso ya es patológico), pero que lo cuide, apoyado de profesionales en el área, porque en la actualidad surge cada “doctor”, con sus remedios, pero sepa que este tipo de “terapeutas” surgieron desde tiempos ancestrales, y pues yo le digo una cosa “que la culpa no es del indio, sino del que lo hace compadre”, o “mientras haya quien compre, habrá quien venda”.

El humano tiene que vivir con calidad de vida, ser ecléctico en bien de su salud, porque después vienen los lamentos y celebraciones, y esto se da según la etapa de desarrollo y los proyectos de vida, para esto debemos ser realistas, porque la niñez pasa (así que hay que disfrutarla al máximo), pero el adulto es adulto hasta que muere.

A veces dicen hay que sacar al niño que traes dentro, pero la realidad, quien trae un niño dentro, son las embarazadas, luego entonces, si nos sujetamos a la realidad cada quien tiene su modus vivendi, y muchas veces lo que pasa es que los humanos y sus emociones del sentido de poder, de dominar, de imponer, lo lleva a dañar su cuerpo y en ocasiones a terceras personas, pero hay de usted si decide ser un individuo que prefiere caer en el confort y sean otros los que trabajen en la salud de la población o decidan por usted, pero la salud, el 90 a 98%, es responsabilidad de usted, ya que el cuerpo acepta todo lo que usted “le dé, o le haga”, pero cobra factura en beneficio o perjuicio, y eso dependerá de la agresión o cuidado del mismo.

El cuidado del cuerpo abarca las medidas higiénicas encaminadas al cuidado de la piel, la cavidad bucal, órganos y sistemas.

El cuidado de la piel tiene una gran importancia higiénica. La salud del deportista, su capacidad de trabajo y la resistencia a las diferentes enfermedades dependen en mucho del estado de las capas de la piel, ya que la piel desempeña variadas funciones fisiológicas. Con un cuidado insatisfactorio e incorrecto de la piel pueden alterarse sus importantes funciones. Por lo general, una piel sucia es la causa de enfermedades piógenas.

La base del cuidado de la piel es el lavado regular del cuerpo con agua caliente (tibia), jabón y estropajo, con cambio de ropa interior principalmente, y si cambia de ropa exterior el cuidado es mejor.

Cuidados de las manos. El cuidado de las manos requiere cumplirse estrictamente, se requiere una particular atención, ya que los microbios patógenos que en ellas se encuentran y los huevos de helmintos, pueden transmitirse a los productos alimenticios a los alimentos y a las vasijas. Bajo las uñas se acumula una cantidad grande de microbios (alrededor de 95%). Después de ejecutar distintos trabajos y antes de las comidas es obligatorio lavarse las manos con jabón. Esto se debe realizar con un cuidado especial después de la defecación.

Cuidado de los pies. El cuidado de los pies debe realizarse sistemáticamente, esto es indispensable cuando la sudoración es alta, por lo que contribuye a la aparición de hongos, rozaduras, procesos inflamatorios y callos.

Cuidado de los dientes y cavidad bucal. El cuidado de los dientes y la cavidad bucal es indispensable desde el punto de vista higiénico. Una boca sucia y dientes deteriorados son las puertas para todos los tipos de infección y una de las causas de alteraciones en el trabajo del tracto digestivo. El lavado de dientes mínimo debe ser por la mañana y noches, lavar bien con pasta tanto dientes como toda la cavidad bucal.

También en órganos y sistemas se tiene que tener los cuidados suficientes, para que éstos estén aptos para su funcionamiento, y sea acorde o mejor a la etapa de vida en que se encuentre el individuo.

Bien, también desde esta columna le invitamos a no bajar la guardia, siga realizando las indicaciones del Sector Salud, recuerde, la pandemia está presente, use su cubrebocas, use lentes o careta, lávase los manos seguido, guarde sana distancia metro y medio o más, si tiene que salir de casa, cuídese, recuerde que puede llevar el contagio, o lo que es peor LLEVAR LA MUERTE A SU CASA, haga caso, qué le cuesta, usted y su familia valen mucho, quiéranse.

Para ustedes madres de familia, que pasen un Feliz Día de las Madres, sólo cuídense, y no es el último festejo en vida. Que nos vamos a morir, es cierto, pero no hay que facilitarle el trabajo a la muerte, “que batalle”.