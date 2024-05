Amigo lector de Noroeste, esta no es una columna política, pero le quiero invitar a que este domingo salga a votar, recuerde que vale más un voto en contra que su falta de votar. El voto en México es una forma de decidir qué tipo de gobernante se quiere, aunque como ser humano puede darnos sorpresas que le agradezcamos o le recriminemos, pero sea cual sea el final del túnel, salga a votar.

En infinidad de veces lo hemos dicho y repetido que la actividad física es un factor importante en la salud, pero qué opinión le merece la actividad física deportiva en cuanto a la salud. Veamos: sea cual sea la disciplina deportiva lleva normas y reglas, estas deben ser conocidas tanto por el entrenador como por el atleta y si es conocida por los familiares y el público en general es mejor. El aplicarlas durante la competición es de suma importancia, ya que esto puede a traducirse en salud del atleta, entrenador, familiares y por qué no del público que apoya al deportista o deportistas.

Luego entonces por qué las “trampas” de entrenadores, el mismo atleta, y por qué lo permite el familiar que los deportistas sean dopados con sustancias muchas veces no permitidas en el juego limpio. Por ejemplo, en una disciplina deportiva “X”, al atleta se le somete a “inyecciones” o tomas de medicamentos que para “aguantar”, esto se pudiera evitar con una buena preparación física, aprendizaje de normas y reglas de la disciplina deportiva. Si en la junta previa se llegan a acuerdo, que estos sean respetados por todos los involucrados y no solo cuando “les convenga”, el no respeto a la integridad física del deportista, el exigir que se hagan jugadas que no domina, la agresividad extradeportiva dentro de la cancha, y si esta es ocasionada por la incapacidad de remontar el resultado esto puede ser factor de lesiones.

Otra de las alteraciones que pueden ser factor de lesiones entre los competidores son las acciones de los jueces que estos sean no aptos para sancionar un encuentro, y cuando el capitán del equipo o los mismos jugadores le reclaman y este no acepta su equivocación, y en lugar de mejorar su accionar lo toma en contra del equipo que se quejó, esto también repercute en el resultado final, como también en lesiones.

Ejemplo de esto es, cuando se juega voleibol, y cierto jugador sobresale en jugadas, y el equipo contrario le “ordena” al jugador que lo tenga cerca (cuando están cerca de la red) “písalo” y si el juez no se da cuenta, el jugador que fue “pisado” reacciona y le dice al juez, y este ordena “póngase a jugar”, secundario a esta causa el jugador agredido va por la “venganza”, lo que desencadena factores de lesión, esto por esto que se deben tener siempre los cuidados necesarios para el juego limpio y de esta manera no se tengan factores extradeportivos de lesión.

El juego limpio siempre va a contribuir a la salud del individuo, es por esto que es fundamental el control de las emociones tanto del atleta, entrenador, equipo auxiliar, público, etcétera. La disciplina es fundamental para la salud, existen deportes donde su competición es por peso (categorías), en este tipo de deportes es necesario que se tenga el peso siempre, pero si le es difícil este se tiene que mantener durante las últimas tres semanas, y no querer bajar dos, tres o más kilos en el día de la competencia, ya que perder más del 2% del peso corporal sin control especializado lo único que se logrará será daño metabólico, y en un futuro daño a órganos y sistemas que afectará el rendimiento deportivo y con el tiempo la calidad de vida.

EN conclusión, la actividad física deportiva (ejercicio) es un factor importante en la prevención de enfermedades, dentro de estas, las crónico degenerativas. Por esto es importante el mantenerse activo siempre, pero principalmente después de la tercera década, tomar agua y moverse.