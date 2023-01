Amigo lector de Noroeste, en el nacimiento de un niño o niña la mayoría de los padres manifiestan diferentes emociones que van desde alegría, o en ocasiones otro tipo de emoción, pero qué hace usted para que el nuevo ser aprenda a cuidar su salud, porque la educación en prevención inicia desde el nacimiento, por eso escucha el “NO” en forma frecuente (no hagas esto, no te subas, no agarres, no te arrimes, no, no y más no), tenga cuidado con esto, porque si usted le “grava el NO” al nuevo producto prepárese para tener un individuo tal vez inseguro y/o con rebeldía sin causa, que tiene que forjar su propio carácter también es cierto, pero para eso usted como padre de familia debe estar ahí para encausarlo hacia el éxito, y que este beneficie a la sociedad. También enséñele a no somatizar (inventar) enfermedades.

El realizar actividad física es importante como preventiva de enfermedades ya sea de origen orgánico o músculo esquelética, pero cuando esto se vuelve hacia una disciplina deportiva se debe tener cuidado con el “ego” y las competencias “de a ver si gano”. Si usted no está preparado para tal o cual evento, sí puede participar, pero respete su preparación física ya que el no respetarla, estará ocasionando un factor para la producir lesiones, estas pueden ser parte del desarrollo de la actividad, lo que es entendible, pero si usted se fuerza lo único que logrará es atentar contra su salud. El individuo debe decidir cuándo es no, y cuándo es sí, porque quien sabe cuando la salud está en riesgo es usted, recuerde que no existen preparadores (entrenadores) cobardes, hoy en día en los diversos cursos de actualización para estos, siempre se les está recordando que primero es la integridad y la salud del entrenado.

Es por esto que el atleta nunca debe anteponer la salud ante un resultado deportivo.

La salud de individuo es un derecho universal, esto es cierto pero en la práctica, qué vemos en realidad, en las diversas instituciones de salud se ve la cantidad, pero y la calidad dónde está, al paciente se le somete al estrés, para conseguir una cita médica hay que desvelarse (estrés), cómo vamos a encontrar al profesional de la medicina de buenas o de malas y aquí el menos culpable es el paciente (estrés), lo revisa o lo ve y a veces ni lo ve (estrés), para que le surtan la medicina hay que hacer colas y a ver si se la surten (estrés), si busca cita con especialidades tardan mucho tiempo y cuando va en ocasiones el profesional no está (estrés), y si asiste a particular a tratarse, los patrones no le harán válida cualquier indicación de incapacidad porque esta tiene que ser del Sector Salud (estrés), y si a esto aunamos que día a día los gobernantes solo les escuchamos los que a ellos les conviene decir aunque los ciudadanos sabemos la realidad (estrés), bueno esto en nada contribuye a la buena salud.

Cuando nos indican que se lleve una buena alimentación y hacer ejercicio, pero en el hogar los costos (egresos) son mayores a los que se gana (ingreso), esto hace que se alimente con lo que hay, si es que hay (estrés), perdiendo eso de la sana alimentación, porque desde un escritorio se puede decir cada ocurrencia, pero para llevarla a cabo además de cultura se necesita dinero y si no alcanza se queda en buenas intenciones. Para realizar actividad física, esta lo hemos dicho es la mejor forma de prevención, pero si lo hacemos sin respetar mínimo tres factores básicos, como son: no cansancio, no fatiga y no dolor también se está predisponiendo a perjudicar la salud.

Los movimientos repetidos en el adolescente son causa de lesiones, es cierto que también en el adulto, pero en la persona que está en desarrollo y crecimiento esto es más dañino. Los padres deben colaborar en que las nuevas generaciones no sean sedentarias, enséñeles oficios, que ayuden en la casa, que se muevan, porque si sigue con la falta de actividad seguirán aumentando las enfermedades que antes le decíamos de los ricos (infartos, obesos, triglicéridos, etcétera), enséñeles cultura de prevención, alimenticia (que los alimentos sean lo menos industrializados y manipulados por el hombre), deles academia, que terminen una licenciatura, que cuiden su salud, si lo hace prepárese para cosechar el día de mañana mujeres y hombres de éxito al servicio de su familia y su país. Pero hágalo, la vida no es de arrancones. Es de perseverancia.

Cuide su salud, la pandemia no se ha ido, está presente más lo que se agregue, siga las indicaciones del Sector Salud. Cuídese, qué le cuesta.