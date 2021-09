Dislipidemias en el atleta

Amigo lector de Noroeste, hoy quiero iniciar con una invitación al XXII Congreso de Medicina del Deporte y V Congreso del Consejo Nacional del Deporte y la Educación, (CONDDE), que se realizará de manera presencial en el teatro de la Universidad Autónoma de Sinaloa Zona Sur, los días 7 y 8 de octubre del año en curso, cupo limitado a 70 congresistas locales y 50 foráneos (30% de la capacidad del teatro), se aplicarán todas las medidas preventivas a la pandemia, como traer prueba negativa de Covid de no más de tres días de realizada. Informes al teléfono 669 148 74 96, con el Dr. Epifanio Castañeda Labra.

Hablar de dislipidemias es tratar con las grasas en la sangre (triglicéridos y colesterol). El ser humano en las últimas décadas ha sobresalido por el sobrepeso y esto se da por su alimentación exagerada y la falta de actividad física (sedentarismo), algunos profesionales de la medicina también dentro de la etiología mencionan algunas enfermedades que alteran la digestión, o el consumo de medicamentos, que al llevarse a cabo su farmacodinamia se inicia en el hígado, y éste produce triglicéridos para protegerse de las posibles alteraciones que provocan al ser parte de la eliminación de los mismos.

En los deportistas, principalmente los amateurs, sea cual sea la disciplina deportiva, el consumo de nutrientes de fácil digestión está a la orden del día, en otros el “festejo” del resultado, sea cual sea éste el consumo de abundantes nutrientes se da en una gran mayoría, luego entonces cuando la ingesta es mayor que el gasto, esto se traducirá en obesidad, o, aunque no haga obesidad, pero sí aumento de las grasas en sangre y con esto un sinfín de alteraciones y complicaciones, por ejemplo:

La hipertensión, ésta se produce cuando la sangre fluye por los vasos a una presión alta o demasiado alta para la salud a largo plazo de los vasos sanguíneos. Por lo general, una presión arterial de 140/90 o superior se considera poco saludable. Con el tiempo, las paredes de los vasos que están expuestas a estos niveles de presión se dañan, lo que provoca o puede provocar graves problemas de salud. El corazón es otro órgano que es dañado con el aumento de grasa en la sangre, esto se puede manifestar por angina de pecho, infarto de miocardio e insuficiencia cardiaca congestiva.

Cerebro, también en cerebro causan daño las dislipidemias, y son las arteriolas las primeras que se dañan, esto por la obstrucción que causa en las paredes la grasa, uno de los daños se le conoce como Ictus, donde una parte del tejido cerebral muere cuando se ve privada de suministro de sangre. Esto puede ocurrir cuando se rompe una arteria dilatada (llamada aneurisma) o una arteria se bloquea por un coágulo de sangre o por depósitos de grasa.

Otra de las complicaciones de las dislipidemias, es la diabetes, la cual es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizada por un desequilibrio crónico de los niveles de glucosa en sangre. En la diabetes, el organismo no produce ni utiliza adecuadamente la insulina. La insulina, es una hormona producida por el páncreas, estimula la captación de glucosa (en sangre) por parte de las células del cuerpo. Si no se trata, la glucosa en sangre se acumula en el cuerpo y causa problemas y complicaciones en la salud.

Bien luego entonces, en la obesidad la causa principal es el exceso de consumo de nutrientes y no utilizar los mismos, las dislipidemias y todas sus complicaciones, van a la par a este aumento, por lo que su control desde la dieta (cultura alimenticia) se puede manejar, pero cuando el paciente es débil de decisión se tiene que indicar manejo médico, y éste debe ser llevado con estricto apego a las indicaciones de un grupo interdisciplinario donde el paciente y su familia estén integrados. La cultura alimenticia y la actividad física son factores determinantes en el éxito del manejo de las dislipidemias.

También desde esta columna le incitamos a vacunarse, si no lo ha hecho, y a no bajar la guardia, siga con las indicaciones del Sector Salud, lávese las manos seguido, guarde sana distancia de dos metros o más, use cubreboca, si no tiene que salir de casa no salga y si sale cuídese. PORQUE USTED PUEDE LLEVAR LA MUERTE A SU CASA. Haga caso, qué le cuesta. Felices fiestas patrias.