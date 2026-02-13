$!Donovan Carrillo emociona a México en la final de patinaje artístico de Milano-Cortina 2026

La Milano Ice Skating Arena fue escenario de una actuación histórica para el deporte mexicano en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026. Donovan Carrillo, originario de Zapopan, Jalisco, cerró su rutina en la final del programa libre individual varonil del patinaje artístico con una puntuación total de 219.06, la mejor de su temporada.







Donovan Carrillo patinó el programa libre que elaboró junto a Benoit Richaud, el coreógrafo que también ideó el programa corto a ritmo de Carlos Santana que el tapatío usó en Beijing 2022. Empleó canciones como My Way, Trouble, Jailhouse Rock y A Little Less Conversation. Carrillo apostó por una rutina de alta exigencia técnica y obtuvo 71.56 puntos en elementos técnicos y 71.94 en componentes de programa, alcanzando un total de 143.50 en el programa libre, sin deducciones. Su presentación, al ritmo de “My Way” de Elvis Presley, fue una dedicatoria especial a su abuelita, quien le pidió que utilizara esa pieza en una competencia de gran magnitud. El mexicano logró conectar con el público desde los primeros compases, combinando saltos de dificultad con una interpretación artística cargada de emoción.