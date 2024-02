Amigo lector de Noroeste, se ha preguntado qué tan educado es principalmente en lo referente a buenos principios y salud de usted, en salud es importante la educación del paciente, y más cuando está en la etapa de adulto joven (entre la tercera y quinta década) o en la atapa de adulto y lo que sigue, cuando se vuelve terco, testarudo, quiere aliviarse de la noche a la mañana, y esto no es posible y menos cuando se trata de enfermedades de larga evolución como son los cuidados posquirúrgicos, enfermedades de tratamiento largo o en aquellas crónico degenerativas, donde el manejo es toda la vida, y es en estas últimas donde el paciente si no es educado, deja el tratamiento en cuanto “se siente bien, aunque no esté bien”, porque una cosa es sentirse bien y la otra haber superado la enfermedad o estar controlado en el caso de las enfermedades crónico degenerativas, solo recuerde que “no hay médicos buenos lo que existe son pacientes buenos”, esto lo dice y lo sostiene un servidor.

Definición de educación del paciente. Se ha definido como “las experiencias del aprendizaje planeadas, organizadas y diseñadas para facilitar la adaptación voluntaria de conductas o creencias que conducen a la salud”. Los programas de educación son más eficaces cuando son planeados y diseñados con objetivos específicos, y los objetivos del aprendizaje se dirigen hacia los grupos específicos de individuos en formas similares de acuerdo a la enfermedad o alteración a tratar. En las sesiones educativas el ponente debe hacer énfasis en los cambios del “modus vivendi”, y estos se vayan poco a poco asimilando en el paciente, por esto la educación debe ser en general y específica, donde el profesional de la medicina en lugar “de regañar” al paciente en el consultorio, debe de aprovechar “algo de tiempo” para educar al solicitante del servicio. Cuando el paciente confía en el médico, él sigue tanto las instrucciones de la toma de medicina, horario de la misma, cuidados generales, como también corregir las probables causas desencadenantes.

En individuos donde su “ego”, su terquedad, sus curaciones o sanaciones, creencias, tradiciones, curaciones mágicas, etcétera, se debe tener la paciencia necesaria, y si esta con el profesional médico, el estar ahí algo está ocupando, aunque lo hayan llevado con “engaños”, en estos pacientes es importantes hacerles saber que “ellos valen mucho y su valor agregado le da mucho más valía”, es por esto que se las debe escuchar, de ser posible hacer equipo con otros profesionales de la medicina, pero nunca abandonarlo ya que “por algo está buscando ayuda él o los familiares, amigos o alguien en la sociedad”, y si logramos convencerlo que de hacer caso el único beneficiado en primer lugar es él.

En el área deportiva esto es frecuente (el ego, la terquedad, el sabe todo, etcétera), y esto sucede por la falta de compromiso tanto del responsable de la cultura física como del equipo auxiliar, hasta los propios familiares. Si se trabaja y cada quien toma sus responsabilidades hacia el atleta (el entrenador a entrenar, el médico a revisar y dar el tratamiento, el fisioterapeuta a usar la fisiología en bien del paciente, y cada miembro del equipo, haga su trabajo para lo que estudió y no quiera invadir la responsabilidad de otros miembros de equipo), y el paciente siga las indicaciones y de esta manera hacer un trabajo en equipo donde el beneficiado sea el atleta.

Objetivos en la educación del paciente, todo programa de educación tanto para enfermedades como para lesiones, son similares a los cuidados médicos tradicionales, donde se busca: Mejorar la función, quitar o disminuir el dolor, incrementar el bienestar psicológico, mantener la interacción social, mejorar la relación en el trabajo, en lo familiar, deportivo, etcétera. También en la educación del paciente se debe implementar la medicina preventiva, donde se debe mejorar el ambiente de trabajo, contar con los implementos necesarios, y tener el descanso necesario y suficiente.