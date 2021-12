Enfermedad metabólica y deporte

Amigo lector de Noroeste, hoy quiero iniciar esta columna agradeciendo a Dios, a usted y al periódico Noroeste, recordemos que ya estamos en diciembre, y el seguir en esta noble ocupación es digno de agradecer porque sin la sociedad estos trabajos pasarían desapercibidos, y ésa no es la finalidad, por eso y muchas cosas más gracias.

Las enfermedades metabólicas son alteraciones en el funcionamiento de diferentes órganos que de no controlarse de manera adecuada se afectará la calidad de vida. Imagine usted, cuando nació, Dios, su papá y su mamá lo hicieron con un cuerpo en las mejores condiciones (con o sin alteraciones), bueno, hasta ahí todo está bien, pero la vida extrauterina va a ser responsabilidad primero de sus padres o tutores, pero después es responsabilidad de usted que cuando tenga que entregar su cuerpo (al morir), lo debe de entregar en las mejores condiciones posibles. Por lo tanto, el cuidado de su organismo depende de usted.

El síndrome metabólico es una entidad clínica cuya base fisiopatológica radica en la obesidad central y la resistencia a la insulina. Los criterios diagnósticos según la Organización Mundial de la Salud son: obesidad abdominal central, relación cintura/cadera más de 90 en hombres y más de 85 centímetros en mujeres, hipertrigliceridemia más de 150 mg por decilitro, hipertensión arterial más de 140/90 o tratamiento antihipertensivo, intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina o diabetes mellitos tipo II.

La evaluación de síndrome metabólico debe realizarse a toda persona con obesidad, o con diagnóstico de dislipidemias, intolerancia a la glucosa, personas que no realicen o tengan escasa actividad física, con antecedente familiar de diabetes o enfermedad cardiovascular, y mujeres con ovario poliquístico.

Obesidad. La obesidad es una enfermedad sistémica, crónica, progresiva y multifactorial, que se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa. Su causa, se involucran alteraciones en el gasto energético, desequilibrio en el balance entre aporte y utilización de la grasa. Causas de carácter neuroendocrino, metabólicas, genéticas, psicógenas y factores del medio ambiente. La obesidad se clasifica fundamentalmente con base en el índice de masa corporal, que se define como el peso en kilogramos dividido por la talla expresada en metros elevada al cuadrado.

Diabetes Mellitus. Es un grupo heterogéneo de trastornos que se caracterizan por concentraciones elevadas de glucosa en sangre. Los factores de riesgo más importantes son el sobrepeso y la obesidad, que se asocian con inactividad física y alimentación inadecuada. Su sintomatología es polidipsia, poliuria, polifagia, visión borrosa, fatiga, edema, pérdida de peso (en algunos caos), impotencia sexual, úlceras sin cicatrización, etcétera.

Otras alteraciones metabólicas está la diabetes insípida, bocio, hipotiroidismo, tiroiditis de Hashimoto, hipertiroidismo, enfermedades graves, síndrome de Cushing, enfermedad de Addison, hipoglucemia, etcétera. La mayoría de las enfermedades metabólicas se dan por alteraciones del sistema endócrino, el cual es uno de los grandes reguladores del organismo. Depende de la existencia de mensajeros químicos denominados hormonas, que son producidos en glándulas especializadas o en sistemas celulares dentro de diversos tejidos. Una de las acciones médicas para el control de las enfermedades metabólicas es la dieta, la actividad física, cuidados generales que aunadas al tratamiento farmacológico se obtendrán buenos resultados y por ende una mejor calidad de vida.

