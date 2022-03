Entendiendo al músculo

Amigo lector de Noroeste, el sistema muscular es una estructura que funciona como el motor y en conjunto con otros sistemas permite el movimiento del ser vivo, es cierto que nada funciona solo, pero si es parte de una función, es responsabilidad del individuo mantenerlo en las mejores condiciones de funcionamiento, ya que es parte de los factores que contribuyen a una mejor calidad de vida.

Hoy veremos nociones elementales de neurofisiología, indispensables para una correcta comprensión del elemento motor de la máquina humana.

Sabemos que los músculos permiten al hombre moverse en su medio movilizando los distintos segmentos de los que se constituye el cuerpo humano, siendo, asimismo, estos músculos los que le permitirán mantener una determinada actitud, como por ejemplo la posición erecta. Por último, la energía mecánica desarrollada bajo esta forma puede actuar sobre el medio ambiente desplazando un objeto, como ocurre al lanzar un objeto, o también al efectuar un trabajo.

El elemento base de esta mecánica humana es el músculo esquelético el cual, al contraerse, transforma la energía química de la que dispone en energía mecánica. Existe además un conjunto de sistemas que controlan, orientan y condicionan las fuerzas así engendradas.

En efecto, se sabe que los músculos dependen del sistema nervioso que dicta y controla la participación combinada de las distintas unidades funcionales que no actúan prácticamente ni nunca de una forma aislada, sino sinérgicamente. Los músculos al actuar (trabajar) lo hacen como agonistas, antagonistas y fijadores, y así mantener el equilibrio.

El músculo está formado por las fibras musculares, donde un conjunto de fibras musculares se une o agrupa para formar un músculo. Este músculo presenta una actividad característica que es el acortamiento o contracción, cuya finalidad es movilizar los segmentos óseos engendrando el movimiento o desplazando el cuerpo entero. El acortamiento del músculo va acompañado de una modificación de su forma, observándose una disminución de su longitud a la par que un aumento de diámetro. Estas modificaciones del aspecto externo de la fibra muscular y de todo el músculo no se acompañan, sin embargo, de un cambio de volumen.

El músculo está formado por una membrana de tejido resistente que recubre un número variable de células diferenciadas: estas células son las fibras musculares, unidades morfológicas del músculo que se caracterizan por su forma alargada. Estas fibras están constituidas, a su vez, por miofibrillas, formaciones longitudinales dispuestas paralelamente en el seno de la célula muscular. Su conjunto forma el sarcoplasma. Las miofibrillas y el núcleo están rodeados por una membrana reforzada con frecuencia por fibras colágenas y elásticas; el sarcolema.

Bien, si conocemos al músculo, y su principal función, el trabajo (motor), luego entonces se debe tener el mente que de no trabajarse y adecuarse a este trabajo, estaremos contribuyendo a lesiones del sistema muscular. Junto a un buen entrenamiento debe ir acompañado de una nutrición e hidratación adecuada.

Bien, también desde estas columna le invitamos a no bajar la guardia. Siga con las indicaciones del Sector Salud: Lávese las manos seguido, guarde sana distancia de dos metros o más, use correctamente el cubreboca, no acuda a lugares conglomerados, si va a salir de casa, cuídese, su salud no tiene precio.