Participan las modalidades y ramas de Dobles B varonil, así como también Singles C, Dobles C, Singles D y Dobles D, mientras que en la femenil están Dobles B, Dobles C y Dobles D.

Hay juegos en Mini-tenis en los niveles 4-6 años, 7-8 y 9-10 años sin saque tanto en la varonil como femenil. También se incluyen juegos en 10, 12 y 14 años en ambas ramas.

La copa se desarrollará en round robin, con grupos en Dobles B varonil a ganar dos de tres sets con muerte súbita a 10 puntos en caso de empate a un set. El resto de los niveles será a un set a ocho juegos, en caso de igualar 7-7, habrá una súper muerte súbita a 10 puntos con diferencia de dos puntos para el vencedor.

En Mini-tenis a 4 juegos e infantil y juvenil a 8 juegos sin ventajas.

Se premiará con cortesía del lugar sede al sitio de honor en adultos, al segundo lugar se le entregará trofeos y trofeos al campeón y finalistas en niños.

Entran en acción

Este viernes 15 de septiembre le toca el turno de actividad a la rama femenil e infantil en 10- 12 y 14 años. El sábado 16 juegan los de Mini Tenis.