Señaló que es muy motivante jugar en su tierra, debido a que muchas personas nunca lo vieron en torneo locales.

“El poder jugar aquí en Mazatlán es muy especial porque casi nunca he estado aquí, entonces mucha gente no le tocó verme, es por ello me gusta que la gente vea, que me conozca, ya que no sé si me han visto jugar, únicamente han escuchado de mí.

“Entonces me da gusto de estar por acá, con mi familia, con la gente que vino al torneo, con mis amigos y las personas que también pudieron venir a la final, a todos ellos les dos las gracias”.