FORE! – Muy buenos días, estimados lectores, de nuevo por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro entorno... desde este espacio enviamos nuestra sincera adhesión por la pronta recuperación de Octavio, hermano de nuestro partner Sergio Escutia, que se vio afectado por un trastorno físico. Vaya un abrazo y deseos de pronta recuperación, afortunadamente el acertado diagnóstico de una doctora de guardia en el Hospital Marina Mazatlán, permitió que se le atendiera a tiempo y ya está en vías de recuperación.

Si hasta la derrota del Cruz Azul en la final del torneo de futbol mexicano no le afectó y lo asimiló sin contratiempos, quiere decir que está bien atendido.

Y para Sergio, un abrazo, hoy se lo expresaremos en nuestra sesión de golf de los miércoles.

Por allá nos vemos, en el Campestre...

TORNEO ALHMA. – Al final de cuentas llegaron 150 jugadores que fueron recibidos en las flamantes instalaciones del precioso Estrella del Mar para tomar parte activa en la tercera edición del Torneo del Centro Hospitalario Alhma.

Viernes, sábado y domingo los links del complejo ubicado en Isla de La Piedra se vieron atestados de jugadores que tomaron parte activa en las diferentes actividades que se programaron y sobre todo, gozar de la belleza de este escénico campo.

Al final de las acciones, los resultados fueron con un Juan Carlos Moreno y Berna Lizárraga, como los máximos ganadores en la primera categoría, en segundo se ubicaron Arturo Meza-Martín Molina y en tercero Luis Iván Medina-Alfredo Mueller.

Y en la segunda categoría, vaya nuestra felicitación para mi partner Víctor Sánchez Pelayo que en compañía de Francisco Aguirre se llevaron el primer puesto, seguidos por Enrique García-Héctor Gutiérrez y en tercero accedieron al podio, Jesús Contreras-Gerardo Ontiveros.

Entre los ganadores de los mejores acercamientos a la bandera identificamos a José Rizzo que fue además el más cercano a consolidar un hoyo en uno con 0.26 centímetros a la bandera, en el hoyo 6, en el hoyo 8 el ganador fue Ernesto Romero de Los Ángeles, en el hoyo 13 Bobby Sánchez (¿dónde andabas Bobby?) y en el hoyo 16, Genaro Ontiveros.

Ellos se llevaron el premio más importante en los O’Yes con 80 mil pesos y de ahí surgieron 36 ganadores más, con premios desde 40 mil, hasta el décimo lugar que se llevó un range finder a casita.

Por lo que corresponde a hole in one, ni platicamos, una vez más, las unidades de lujo se regresaron a la agencia y el terreno en una exclusiva zona de Mazatlán destinado para el hoyo 16, esperará a mejores pizcas.

Una vez más, no hay ganador en hole in one, como que se dan rachas en los que se afina la puntería y en esta ocasión, a pesar de lo caliente del clima, no se dio...

Habrá mejores años.

Lo que sí hay que considerar es que se trata de un evento histórico, ya que hizo que cerca de 200 jugadores trataran de conseguir un sitio que al final de cuentas, tal como lo apuntamos líneas arriba, se quedó reservado sólo para 150.

Habrá que considerarlo, si es que lo desean los organizadores...

Por lo demás, un bonito torneo, bien organizado y que dejó grato sabor de boca para los que acudieron a la cita...

Felicidades a los organizadores y felicidades el centro hospitalario Alhma por su tercera año en funciones. Ahí la llevan... y faltan muchos más por celebrar...

VERANO CALIENTE. – Tal como lo hemos mencionado, este evento cierra prácticamente los torneos en los que participan jugadores amateurs en nuestra entidad, lo más cercano será Durango en fecha por definir y por lo que corresponde a Mazatlán, el Campamento de juveniles en Estrella del Mar en el mes de julio, concretamente dos semanas de actividad del 21 al 27 de julio y del 28 de julio al 2 de agosto.

Y luego en El Cid, en agosto 20, 21 y 22 el Nacional de Caddies en donde, de acuerdo con nuestras noticias, ya se están recibiendo reportes de asistencia de jugadores procedentes, sobre todo, del centro de la República. Sin menoscabo de los jugadores de la entidad, Sinaloa, que ya están en vías de preparación, como que nos hemos encontrado a varios mazatlecos practicando para llevarse algo a casita... ojalá...

Como que pinta como un tiro...

Por lo pronto, nuestra recomendación a cuidarse en este clima, el calor es peligrosos con la falta de hidratación, cuídese y mientras tanto, nos veremos primero Diosito la próxima semana. Hasta luego...