DEFENSORES. – Para iniciar, no queremos quedarnos fuera de los hechos relacionados con el INE, no podrá negarse que la asistencia de manifestantes en los temas relacionados en su defensa, que más bien debería señalarse en defensa de la democracia, no pueden soslayarse ni calificarse de manera despectiva. Toda manifestación de idea es respetable y aceptarse como tal, analizarse y después, tratar de remediar.

Por nuestra parte estamos de acuerdo con que no se toque el INE, pero sí que se perfeccione, estamos seguros de que, como todas las cosas, es perfectible, que vaya de acuerdo con la época, pero de ninguna manera coartar algo que es una garantía de la democracia en nuestro País. Por algo es considerado nuestro instituto como de los más democráticos ya el voto es manejado por el pueblo, por gente del pueblo.

Además, los hechos y afluencia de manifestantes el domingo anterior, es algo innegable y para nuestro gusto, el anuncio que hizo AMLO de responder con otra manifestación en SU apoyo, algo arbitrario y a todas luces, irresponsable. He dicho...

MEMO VILLA. – En regreso a nuestros temas, todo un acontecimiento resultó el tradicional Memo Villa Memorial que tuvo lugar en los links de El Cid Resorts este lunes pasado.

Ciento cuarenta y cinco jugadores estuvieron recorriendo los campos Moro y Castilla para llevar a efecto el plan recaudatorio que año con año y ya hace 20, el torneo recaudatorio a beneficio del Centro Comunitario Familia.

La salida se programó a las 12 del día, a tiempo se dieron los dos escopetazos de una salida que auguraba un tiempo prolongado, sin embargo y con la complicidad de todos los jugadores, se dio un tiempo promedio de 4 horas con 45 minutos, nada mal en virtud que se tuvieron en acción 29 equipos integrados por 5 personas.

Al final, se sirvió una comida a base de peruggies preparados ex profeso y que fueron la delicia de los asistentes.

En resumen, un éxito gracias al apoyo de El Cid, Carlos Berdegué con su equipo completo fueron los principales apoyadores de la causa, por lo que desde este espacio hacemos extensivo el agradecimiento del comité, así como al Hospital Alhma, y muchos que brindaron un gran cimiento para que este evento siga cosechando éxitos, todo en beneficio de los niños de la colonia Genaro Estrada y alrededores.

Nuestro agradecimiento a todos, jugadores, patrocinadores y personal de apoyo que hicieron posible un gran trabajo del comité organizador.

Y Memo Villa debe sentirse orgulloso porque este evento siga cosechando éxitos...

CAMPESTRE. – No bien terminamos un evento cuando ya estamos en participación en otro.

Este fin de semana en las instalaciones del Club Campestre de Mazatlán se llevará a efecto el torneo anual que en beneficio de Foden tendrá casa llena, tal como ha sucedido en todos los eventos que se han efectuado, tanto en Estrella del Mar, Culiacán como en Los Mochis y en general en los alrededores de nuestro puerto.

Como que los jugadores están ansiosos de participar, puesto que hasta el más modesto de los torneos se ha llenado e incluso quedan algunos jugadores en lista de espera.

Bien, este no fue la excepción e inicia este viernes a partir de las 8 de la mañana que se efectuará la ronda de práctica, por la tarde se realiza el tradicional cóctel rompehielos y además, la cena de bienvenida con el torneo de putt.

El sábado habrá dos salidas, a las 6.45 entran en acción las categorías

AA, A, senior A y por la tarde a eso de las 12.15 las categorías, B, C, senior B y damas.

Al final de la ronda de la segunda salida, habrá torneo de aproach...

Y el domingo, la final en donde se invierten las salidas, es decir a las 6.45 las categorías B, C, senior B y damas y por la tarde las AA, A y senior A.

Y después de eso, en los jardines del Campestre, la cena de premiación y clausura.

Mucha suerte a los participantes...

