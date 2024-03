FORE! – Muy buenos días, estimados lectores, de nuevo por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro entorno...

CAMINO ESPERANZADOR. – Ya que en algún momento nos entrometimos en el tema del futbol femenil, vaya nuestro comentario respecto a la gran actuación que han tenido las seleccionadas mexicanas en el Copa Oro femenil que se desarrolla en los Estados Unidos, lo que las ha llevado a acreditarse el derecho a disputar la semifinal ahora contra el equipo de Brasil y que se efectuará hoy por la tarde, con horario de las 17 horas.

Mientras tanto, Canadá y Estados Unidos protagonizarán la otra semifinal y eso podrá disfrutarse igual por las cadenas televisoras, pero al filo de las 8 de la noche.

Bien pues, hay que echarle porras a las mexicanas que ya tienen un cartel como un equipo, como una fuerza futbolera que ha puesto la bandera tricolor en la consideración de los entrenadores de las restantes potencias.

Hay que verlo...

CAMPESTRE DE CARIDAD. – Cerca del millón y medio de pesos fueron entregados el pasado domingo entre los ganadores del Tercer Torneo Foden, que en conmemoración del 68 aniversario del Club Campestre de Mazatlán, se desarrolla en este espacio para beneficio de muchas familias mazatlecas.

Sí, porque los beneficios que reditúa la organización y celebración de este evento, se van directamente para la actividad que tiene programada la institución Foden que entre otras actividades promueve la integración de comedores comunitarios y cuya meta este año es llegar a los 50 mil platillos servidos a necesitados, además de que se promueve y prometieron la construcción de su centro comunitario en la invasión San Antonio.

Estamos seguros de que lo conseguirán y por ahí se menciona el nombre de una descendiente de nuestro amigo, el recordado banquero Eduardo Calderón Trujillo, un personaje que hizo vivir buenos momentos a los socios del Campestre.

Es justo mencionar a los ganadores de algunos premios, entre los que debemos destacar la gran fortuna del joven Iván Saldaña, retoño del doctor Saldaña, que ya son prácticamente del inventario del Campestre ya que los hemos visto, junto con el grupo Mie-do, consuetudinariamente en los links del referido centro golfístico.

Ni más ni menos fue el hacedor del único hole in one que se presentó, pero lo protagonizó en un hoyo en el que no estaba pronosticado premio especial por lo que pasó a ser el mejor acercamiento a la bandera. Se ganó un buen premio, eso que ni qué, pero lo más importante es que lo hizo en el desarrollo de un evento oficial.

Felicidades joven Iván y que de aquí pa’lante se den más y mejores logros como el conseguido. Hay mucho material ahí...

Además de Saldaña, accedieron a premios similares por mejor acercamiento Gabriel Díaz, Eduardo Rivera y Adán Aún.

Por nuestro grupo, participamos sólo dos, el doctor Víctor Sánchez Maloff y un servidor, ambos con un premio a mejor acercamiento. Anda bravo Víctor con los O’Yes, de acuerdo con lo expresado por otro partner, Pepe Sarabia...

Ganadores de la categoría AA fueron Arturo Meza, un mazatleco residente en Los Cabos, Berna Lizárraga y David Testas, en la A, Gabriel Díaz, Rubén Sepúlveda y Héctor Huerta, en la C Francisco Murrieta, Memo Uruchurtu y Juan Carlos Valdez, el mejor golfista de El Rosario, además de su hijo Juan Carlos...

El resto de los ganadores ya fueron publicados el lunes en las páginas de este diario.

Un evento que dejó clara la intención del Campestre, cordialidad y atención para todos los asistentes, clásico del sello del ex chivero en estas lides...

¿EL FINAL? – Será durante el mes de junio cuando se celebre una asamblea del Club Campestre de Mazatlán que para nosotros representa algo especial: ahí se decidirá la suerte del club de nuestros amores.

De acuerdo con comentarios que hemos escuchado, son varios socios, de la plantilla de 84, los interesados en aceptar el ofrecimiento de una inmobiliaria para ceder los derechos del terreno.

Con eso, se pondría fin a 68 años de servicios al golfista y terminaría una ilusión.

Así son las cosas y se daría paso a lo que es clásico en una ciudad como esta, la sustitución de cemento por conservar el espacio que recrea la vista y da oxígeno...

Sniffff, así son las cosas y la mayoría dirá...

Hasta aquí, nos vamos... pero seguiremos la semana venidera, primero Diosito... Pásela bien que nada le cuesta. Saludos...