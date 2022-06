Éxito total en Torneo Alhma

FORE. – ¡Buenos días! Una vez más, es un gusto encontrarnos en este espacio, y vayan nuestros comentarios de los últimos acontecimientos registrados y por registrarse en el mundo de los bastonazos...

TORNEO ALHMA. – Éxito completo fue el logrado por el equipo de organización del Primer Gran Torneo Alhma que se efectuó el pasado fin de semana en las preciosas instalaciones de Estrella del Mar.

Vayamos por partes, por lo que corresponde a la asistencia de jugadores, fueron 146 al final de cuentas, los que acudimos a tratar de conseguir algo de los valiosos premios que se establecieron, sobre todo para los consabidos O’yes y Hole in one.

Bueno, a este respecto, una vez más, no hubo ningún Hole in one, por lo que las unidades que estaban destinadas para premiar algún tiro fortuito se regresaron a la agencia, así como los dos carritos de golf y el terreno en un fraccionamiento exclusivo de nuestra ciudad.

Se tenía un límite de 140 jugadores por recibir, pero la asistencia de 6 jugadores más no impactó para nada, por el contrario, todo fue fluir y eso sí, fueron poco más de 5 horas los que mantuvieron a los jugadores en el campo los dos días de juego.

Los premios, muy aceptados por todos los ganadores en la justa, ya que fueron cuando menos, el octavo puesto, el costo de inscripción del jugador, lo que indudablemente atrajo más la atención de golfistas procedentes de todo el estado, de Coahuila, Durango, y varias entidades más de la República.

Bueno, el caso de las ciudades de la laguna ya está más que visto, la aceptación de trasladarse a Mazatlán un fin de semana y disfrutar de la excelencia de un campo de golf con vistas al mar, es irresistible.

El sistema de juego, muy acertado, lo que dio un movimiento hasta cierto punto ágil a la justa.

Y finalmente, el campo de golf y las amenidades que ofrece Estrella del Mar que son de otro mundo, eso que Mazatlán debe tener en vastedad para hacer aún más placentera la visita de los turistas de golf.

Un torneo sui generis en virtud de que estuvo muy completo, la presentación de la bailaora Ana Lucía Humarán en un espectáculo el sábado al final del primer día de competencia, fue extraordinario, en ninguna ocasión de había presentado algo similar. Un show de primer nivel que hizo que alrededor de 250 asistentes tuvieran una noche memorable, para recordar.

En resumidas cuentas, un gran trabajo realizado por un excelente equipo de trabajo encabezado por su director Enrique Magaña López, el personal del hospital Alhma y la vigilancia extrema de Ana Laura Humarán, el equipo de Estrella del Mar con Jorge, Santi y Gaby, del Campestre con Agustín y Paty y uno que otro agregado, resultara en excelente nivel.

Las cuentas se sacarán en breve, así como el resumen y los puntos de mejora, porque hubo algunos que nos encargaremos de hacerles saber a los organizadores.

Pero al final, una felicitación a los organizadores que se una u otra forma estuvieron en ello, incluso la información de Carlitos Robles, reportero de Noroeste Mazatlán, oportuna y ágil. Los resultados de la justa deportiva ya se dieron a conocer a través de diferentes medios, pero debemos resaltar al gran ganador, Marcos Hernández, un empleado del Campestre Mazatlán que no sólo se acreditó el primer puesto en un acercamiento a la bandera con un carrito de golf como premio, sino además, la rifa de 20,000 pesos para los madrugadores.

Positivo y con ganas de regresar el próximo año, como que nuestros pronósticos son crecimiento, al igual que el proyecto de Alhma, una futura ciudad médica...

DIA DEL PADRE. – Lo que sigue es la celebración del Tradicional Torneo del Día del Padre en el Campestre de Mazatlán, precisamente el día 18 de junio en sus instalaciones.

La convocatoria señala que se trata de dos categorías establecidas para los jugadores que se animen a celebrar el Día del Padre jugando golf, aunque la fecha es precisamente un día antes de la celebración oficial en homenaje al llamado Rey del Hogar, bueno, así la dejamos, sin polémica.

En la primera que se integrará por tercias para padres e hijos y de parejas la categoría abierta, tal y como ha sido costumbre.

En ambas, el sistema de juego será a la mejor bola o a gogó, con salida por escopetazo a partir de las 2 de la tarde del sábado y la entrega de premios será alrededor de las 7 de la tarde.

En la de tercias, podrán tomar parte activa sólo jugadores con vínculo familiar.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas en las oficinas del Campestre a un costo de 900 pesos por jugador y en jóvenes, a 600 pesos.

Los interesados ya pueden comunicarse con Paty o Agustín directamente al Campestre.

Ya comentaremos en un futuro próximo, la convocatoria del Día del Padre en El Cid...

Y hasta aquí, gracias por el favor de su atención, por favor, cuídese. Hasta la semana próxima, Dios mediante...