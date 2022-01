Fatiga física

El ser humano, cuando está niño desea crecer, cuando está viejo desea ser joven, misión imposible, use lo que use será inútil, pero si conforme pasan los años cuida de su organismo, y lo mantiene en las mejores condiciones posibles, es posible que su calidad de vida sea de lo mejor, pero si no se lleva un orden y una disciplina en lo que se hace, en este caso el trabajo físico, mental y psicológico, caerá en fatiga, y si a ésta no le pone remedio a tiempo empezará con “probables” de tipo somatológico (somatizar “inventar” enfermedades), y si esto continúa puede evolucionar a enfermedades reales. Es por esto que muchos profesionales de la salud cuando se asiste a consulta, una y otra vez le hace mención que su seudoenfermedad tiene causa emocional, y esto puede ser una realidad.

En lo que se refiere a la actividad física sea ésta de la vida diaria o deportiva, se debe llevar un proceso en que se habitúa el organismo a los múltiples cambios fisiológicos que en él ocurren durante la realización de un esfuerzo físico, con el fin de aumentar su rendimiento mediante la mejora de sus cualidades físicas.

Para que la persona mantenga un estado óptimo de salud y forma, deberá existir un equilibrio entre sus propias limitaciones físicas, cargas, intensidad y duración de las mismas, y que el tiempo de recuperación sea ideal entre dos trabajos. Cualquier alteración en el equilibrio (actividad física/descanso), colocará al individuo a una situación de alto riesgo para que se produzcan lesiones por sobreesfuerzo.

Dentro de las lesiones que pueden producirse por este mecanismo de sobresfuerzo, están las roturas musculares y tendinosas, tendinitis, periostitis y a veces los esguinces en los que, tras un mecanismo traumático directo, se oculta una incorrecta preparación de la flexibilidad y una falta de resistencia en las estructuras que tienen como misión la protección articular. Otras lesionen por sobresfuerzo es la fractura por estrés.

Dentro de la etiología de las lesiones músculo esqueléticas, está la fatiga, mala preparación física, calentamiento y entrenamiento insuficiente, condiciones del terreno, calzado, factores individuales, exceso de entrenamiento. En este último en individuos que quieren sobresalir y realizar “entrenamiento” por su cuenta sin darlo a conocer al entrenador y equipo auxiliar condiciona, a múltiples alteraciones que van desde la fatiga hasta lesiones de tipo emocional, que repercutirá al bajo rendimiento deportivo en la mayoría de los casos.

Para que la fatiga no se haga presente, cada entrenador o preparador físico puede diseñar su propia batería de pruebas de acuerdo a sus circunstancias, pero siempre deberá realizarla al comienzo, mediados y final de temporada, tales como: condición física y de salud en la que se encuentre el entrenado, valoración médica, nutricional, realizar pruebas físicas (flexibilidad, potencia, tren superior, tren inferior), velocidad, resistencia (ejemp. Test de Cooper), etcétera. También hay que realizar pruebas funcionales, como Test de Cooper, Test de Harvard, Test de Ruffier-Dickson, etcétera. Una vez que se hace un diagnóstico de las condiciones del individuo, se estará en condiciones de dar cargas físicas al mismo, con el menor riesgo de fatiga, además de tener un menor riesgo de lesiones.

