Federer, Nadal, Djokovic y Tsitsipas homenajean a Pelé

No cesan los homenajes y palabras de admiración hacia Pelé , y entre ellos se distinguen el de algunas de las mayores estrellas del tenis como Roger Federer , Rafael Nadal , Novak Djokovic o Stefanos Tsitsipas .

“No lo vi jugar, no tuve esa suerte, pero siempre me enseñaron y me dijeron que fue el Rey del futbol. Descansa en Paz! O Rei!”, añadió el número 2 del mundo.

Djokovic también rindió homenaje al futbolista en sus historias de Instagram. Mientras que Tsitsipas compartió una historia personal, revelando que su abuelo se enfrentó a Pelé.

“Siempre he sido un gran admirador suyo. Su talento y habilidad en el terreno de juego fue legendario, y su juego eléctrico lo convirtió en un icono en todo el mundo. Siempre me ha fascinado su historia y su impacto en el futbol, y uno de mis sueños siempre había sido conocerlo en persona y agradecerle todo lo que ha hecho por el deporte”, escribió el griego.