“Estamos preparándonos como siempre, no dejó de ser una meta ir a Juegos Olímpicos. La marca que me piden para Juegos Olímpicos es 48.90 y la mejor marca que di es de 49.32”, explicó el estudiante de Ingeniería de Innovación y Desarrollo en el Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey.

“Siento que no es una tarea imposible, de hecho, una vez que empezamos a ir a eventos de mayor nivel, te das cuenta que en realidad cualquier persona puede lograrlo si se lo propone, se la tiene que creer, que no porque sean de otro país son mejores, igual siguen siendo seres humanos, y se preparan como tú”, apuntó el joven que asistirá a un campamento por dos meses a Dallas, Texas.

“Sinaloa tiene atletas de muy buen nivel, me siento contento, se siente bien pertenecer a un estado donde se ve que la gente sobresale, esto te motiva a seguir luchando, seguir creciendo, persiguiendo las metas, yo quiero formar parte de ese grupo selecto y la meta máxima de un deportista es asistir a Juegos Olímpicos, es el evento más importante del deporte, clasificar sería un sueño cumplido”, externó.

PISTA DE PRIMER NIVEL

El multimedallista nacional se llevó una excelente impresión de la pista de atletismo que se construye en el complejo del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD).

“Mi primera impresión es que es una pista muy buena, no la he probado oficialmente con lo que he visto y sentido, se me hace una pista de calidad, me parece muy importante que Culiacán tenga una pista porque en realidad el municipio no la tenía, se necesitaba. Lo mejor de todo es que es una pista de calidad, y es lo que aquí en Sinaloa se hace, cosas de calidad”, finalizó.