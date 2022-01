CULIACÁN._ Comenzamos este 2022, un año con mucha expectativa para los pugilistas culichis y donde pueden esperar grandes eventos boxísticos por parte de JD Promotions, siendo Edy Valencia uno de los elementos que vienen de tener un excelente año pasado y que buscarán mantener esa inercia deportiva en los encordados para este nuevo ciclo que se abre.

El popular “Dinamita” tuvo un gran año, teniendo la oportunidad de disputar un campeonato nacional y ganarlo tras derrotar a José “Kid” Olmeda, además de una experiencia muy importante en tierras inglesas.

“Fue un 2021 muy exitoso para mí, me coroné campeón nacional y ese fue un logro para mí en mi carrera, pelear en Inglaterra me dejó un gran aprendizaje y gran nivel, porque me di cuenta del nivel que tenemos y que podemos estar en grandes peleas en carteleras importantes”, mencionó Edy.