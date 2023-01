Futbol (1 de 2)

Amigo lector de Noroeste, este inicio de año, voy a empezar con la historia de uno de los deportes que une a las personas de la comunidad, del estado, país y el mundo.

Es cierto no es el único deporte, pero el futbol, el juego en sí puede ser el más económico, porque si está en su colonia, rancho o donde éste solo ocupa “cuatro “cuatro piedras” para hacer la “portería”, algo que circule “si es una pelota qué bueno”, quien la “patee” y quien defienda para que no entre en la portería, y eso es el futbol, que hay reglas, normas y se trate el juego limpio, también es cierto, pero el futbol es jugar la pelota con los pies, y que no sea tocado con las manos, excepto el portero, y la duración del juego es de 90 minutos, repartido en dos tiempos de 45 minutos cada uno, con un descanso entre los dos tiempos de quince minutos.

Pero veamos algo de historia de este deporte llamado “juego del hombre”, aquí el término hombre es como género, que tanto apasiona a un gran porcentaje de la población.

No cabe duda: cuando hablamos de un deporte que sea capaz de apasionarnos hasta el hueso y unir tierras lejanas en la misma porra, y este deporte se llama futbol. Este deporte que tiene la mágica capacidad de juntar los ánimos en un mismo momento, y ponerlos al servicio de once mensajeros de la victoria que se juegan todo para celebrar al unísono el grito de gol.

Estas expresiones se vieron ya en aquellas noches heladas de la Primera Guerra Mundial, en el año de 1914, los soldados alemanes y las líneas británicas se salieron de sus trincheras en la víspera del 24 de diciembre para compartir un partido de futbol amistoso en la ahora llamada Tregua de Navidad, donde ambas partes prometieron no disparar y, como si fueran chiquillos, se presentaron, compartieron historias, intercambiaron regalos y jugaron al futbol entre los cantos de “Noche de Paz”.

Este deporte une países en guerra tanto como a niños de cuadras enemistadas, familias, grupos de amigos, escuelas y más.

Es por estos y otros detalles que el futbol se ha convertido en emblema social y cultural de nuestro país. La afición futbolera de México es, sin duda, una de las más pintorescas y apasionadas. Desde los estrafalarios vestuarios con los que acuden al estadio hasta los festejos de dimensiones dignas del Ángel de la Independencia.

La verdad es que el futbol forma parte importante de nuestra identidad, y que, por la misma razón, vale la pena tener conocimiento del mismo.

Orígenes. Las primeras noticias que se tienen de este deporte podrían remontarse al siglo IX, donde un monje llamado Nennius relata que unos niños juegan a la pelota, pero sin dar más información al respecto, ya en el siglo XII hay descripciones de La Soule, un juego practicado en Normandía que consistía en devolver una pelota (de cuero, madera, o vejigas de cerdo rellenas de heno) a un lugar en particular. Pero, quizá, el origen más evidente del futbol como lo conocemos está en el mismo siglo, pero en tierras inglesas. Estos para iniciar las celebraciones de los carnavales medievales que comenzaban una semana antes del miércoles de ceniza los jóvenes después del almuerzo, jugaban pelota, donde ellos mismos llevaban las pelotas, pero en 1314, debido a los incidentes violentos y a veces fatales, el rey Eduardo II lo prohibió so pena de cárcel.

Para este año la palabra balompié (en sus formas tempranas foot ball y fute ball) ya estaba en uso.

En suelo mexicano el futbol se conoce en 1901, donde algunas comunidades británicas que estaban en el país con fines mineros se ponen a jugar en horas muertas en el estado de Hidalgo. Así nace, en 1901, el primer club de futbol mexicano: Pachuca Athletic Club.

