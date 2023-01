Futbol (2 de 2)

Amigo lector de Noroeste, en la vida todo tiene sus etapas, que de aceptarlas usted estará contribuyendo a una mejor calidad de vida, pero si vive fuera de esta normalidad, usted mismo estará cavando una mala calidad de vida, después de los 30 años, ya nada es igual y después de los 50 años todo (sí todo) es ganancia, por esto la importancia que usted como ser humano siempre esté en movimiento (actividad física), sea cual sea el movimiento, solo que reúna tres características: que no canse, no duela y no fatigue.

Muévase todo lo que pueda y todos los días, si quiere hacer alguna actividad deportiva (la que quiera y le guste) hágala, pero respete su condición de salud y física.

En el caso del futbol se divide en diferentes categorías, acepte la suya por edad, pero si lo quiere hacer porque usted según usted, puede jugar en otra categoría, es su decisión, porque de las consecuencias usted será el responsable, así que respétese y respete las reglas de la disciplina deportiva.

En la columna anterior se mencionó que, en 1901, el primer club mexicano fue el Pachuca Athletic Club, pero poco a poco, las comunidades escocesas, francesas y españolas fundan clubes propios, como el Orizaba Athletic Club, el Reforma, el British y el Club México, todo dentro de la primera década del siglo XX.

Fue en tiempos revolucionarios donde el futbol salió de las altas élites y terminó por diseminarse a toda la población. En 1902 es que se puede hablar de la primera liga de futbol en nuestro país: la Liga Mexicana de Football Amateur Association, formada por los cinco clubes mencionados.

El 19 de octubre se lleva a cabo el primer partido en la historia del futbol mexicano entre el British Club y el México Cricket Club, ganando el primero con marcador de 5 a 1. El ganador de este primer torneo fue el Orizaba Athletic Club, por lo que se puede decir que es el primer campeón del futbol en México.

Existe un antecedente en México de algo parecido al juego de pelota, pero según los historiadores nada tiene que ver con el futbol como tal, y esto según la historia desde el año 300 AC en tierras aztecas se practicaba el juego de pelota, no como un club deportivo, sino como un ritual ancestral de los dioses.

Los mexicas trataban de hacer pasar por un aro de piedra una pesada pelota de hule que manipulaban con la cadera, todo como parte de un ritual donde había éxtasis religioso y, en ocasiones, sacrificio humano.

En la actualidad este juego de pelota se sigue practicando el cual se hace como tradición o exhibición, mientras el futbol soccer (asociación), es un deporte que tiene un reglamento, se considera el deporte más popular en el mundo, y esto se debe no solo a su naturaleza apasionante y entretenida, sino también a la simpleza de su reglamento, que lo hace fácil de entender y de disfrutar.

La premisa sencilla: cada equipo deberá manejar el balón con todo el cuerpo excepto manos y brazos para llevarlo y dispararlo a la portería del equipo contrario. El reglamento es para que sea más seguro, justo y espíritu deportivo (juego limpio).

Así que a partir de hoy muévase, no se quede sentado o acostado, y si lo tiene que hacer mueva su cuerpo, como lo haga, pero no se quede sin moverse, recuerde que la actividad física es la mejor medicina preventiva y más barata, y el único que mejora su condición física será usted.

Bien, también desde esta columna le invitamos a no bajar la guardia, la pandemia esta ahí, nomás esperando a que usted se descuide y “pácatelas”, ella necesita casa y usted puede ser esa casa, así que mejor siga las recomendaciones del Sector Salud, siga con lavado de manos seguido, guarde sana distancia de dos metros o más, use cubreboca, no vaya a lugares conglomerados, y si por necesidad lo tiene que hacer cuídese. Su salud su responsabilidad.