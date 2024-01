FORE! – Muy buenos días, estimados lectores, de nuevo por estos rumbos con los con comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro deporte favorito...

DE NOCHE. – Un acontecimiento que a decir de algunas personas, de los más importantes que se han realizado en las instalaciones de El Cid, fue el que tuvo lugar el pasado fin de semana en los links del complejo de la Zona Dorada.

No habíamos escuchado antes del suceso, sería porque nos interesaba y nos sigue interesando más el de los peques, el caso es que se organizó por cuenta de la Federación Mexicana de Golf, un inter zonas pero de adultos que por cierto tuvo la presencia de 105 jugadores.

Los resultados se dieron a conocer oportunamente en las páginas de Noroeste Mazatlán, y para nuestro gusto, fue el único de los medios de comunicación que estuvo al pendiente.

Vaya, a nosotros ni se nos tomó en cuenta, quién sabe por qué, ya que nuestras relaciones con los representantes de la prensa en la FMG son muy buenas, pero según nuestros informantes, los interesados en la difusión, no tomaron las cosas con la importancia que el caso requería. Por ahí se mencionó que incluso a los interesados en la logística de atención se les comunicó del suceso con un día de anticipación. Válgame Dios...

Finalmente se trató de un evento de suma importancia, ya que si el de los peques tiene una relevancia muy interesante porque acuden al lugar sede cientos de turistas, en este caso se trató de las personas que mueven el dinero para que se muevan los turistas, o sea los jugadores y sus familias que no es nada despreciable... se trata de los padres de los peques que se trasladan con el dinero que los negocios que estos jugadores generan... fíjese la importancia del hecho.

Por nuestra parte, tal vez el hecho de que hayamos pasado por un evento de suma importancia y delicado para nuestra salud motivó que no se nos comunicara, pero al resto de los colegas, qué onda...

Bueno pues, que no se vuelva a suceder o los voy a acusar con su abuelita...

HOLE IN ONE. – No bien habíamos comentado el acontecimiento importante en el sector salud deportivo, el hole in one que realizó el doctor Alfredo Mojarro el domingo pasado en las instalaciones del campo Marina Mazatlán, este jueves estuvimos un poco tarde, pero estuvimos en el festejo por el hole in one logrado por nuestro amigo Chris Boccard pero en el Club Campestre de Mazatlán.

El evento tuvo lugar en el hoyo 5 del referido campo y como acompañantes de honor entre otros, José Tunnaal, Milín Goicoechea y Marco Beltrán, que, desde luego, se quedaron hasta que culminó el festejo.

Fue este el cuarto hoyo en uno conseguido por Chris en su historial como golfista del yerno de nuestro admirado Fernando Valadez...

Bueno, nosotros los acompañamos en el festejo, aunque sea con un agua, todavía no nos dan permiso de estar bien acompañado y pacíficamente. Será en un tiempo corto cuando lo hagamos... Esperamos en Diosito...

CAMPESTRE DE CARIDAD. – Viento en popa la recepción de registros para la realización del Torneo de Caridad Foden que tendrá verificativo en los links del Club Campestre de Mazatlán, los días 1, 2 y 3 de marzo.

Hasta estos momentos ya se encuentran debidamente requisitados, aunque falta poquito para el plazo que tiene como incentivo participar en la rifa de un carrito de golf nuevo, alrededor de 90 jugadores por lo que al estar limitado el acceso para sólo 130 jugadores, sólo restan 40 plazas que se van a ir, téngalo por seguro, como agua y quedará gente al pendiente y con ganas de participar...

Ahí les va un llamado de atención para los jugadores que estén interesados en tomar parte de la competencia que tiene valiosos premios en disputa ya que se trata de una interesante suma en efectivo y en premios que están establecidos ex profeso para los ganadores de las aproximaciones, así como a los lugares y sorpresas...

Paty o Agustín los pueden atender de inmediato...

MARINA MAZATLÁN. – Por cierto, se cocinan algunos eventos auspiciados por el Hospital Marina Mazatlán, como parte de un programa de actividades para los golfistas que culminará por allá del 15 de octubre con el torneo anual.

Entre ellos, el Torneo Anual Memo Villa que tiene como sede El Cid...

Iniciamos este domingo con una clínica para los doctores, enfermeras y personas interesados del nosocomio de la avenida de la Marina... la cita es este domingo a partir de las 9 de ka mañana. Pendientes...

Por lo pronto, allá vamos a jugar mañana jueves, si Diosito nos lo permite...

Hasta aquí, nos vamos, pero seguiremos la semana venidera, primero Diosito. Cuídese que nada le cuesta. Saludos... y vayan nuestros saludos a nuestros partners a cuyo grupo se unió Rodrigo Mendoza después de un largo periodo ausente, Bienvenido partner...