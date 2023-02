CULIACÁN._ Con el apoyo del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física, el Club Popular Chechitos del Vallado AC, fue anunciada la Copa Imdec de voleibol y basquetbol.

Jesús Luis “Ché-ché” García, organizador del evento, está convocando a todas las escuelas escolares, primarias, secundarias, equipos deportivos, colonias populares, a participar en esta copa que tiene como fecha tentativa de inicio este 24 de febrero en las canchas de la Unidad DIF Vallado.

Las inscripciones siguen abiertas y éstas se pueden realizar con el organizador, al teléfono 6673949872.

Las categorías a participar son sub 10, sub 12 y sub 14, en ambas disciplinas y tanto en femenil y varonil.

La primera junta previa se llevará a cabo este jueves a las 17:30 horas en la cancha de la Unidad del DIF Vallado.

La premiación consistirá en trofeos a los primeros tres lugares de cada disciplina, así como medallas al mejor jugador.