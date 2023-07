Amigo lector de Noroeste, qué sabe usted de las enfermedades crónico degenerativas y qué importancia tiene el controlarlas o “curarlas”, porque hoy en día tanto el Sector Salud público como privado es solicitado para el manejo de estas enfermedades y sus complicaciones, que dinero hace falta para estar al día en el manejo y “prevención” de las mismas, pero lo importante en este tipo de patologías es qué está haciendo usted, porque sentirse bien es una cosa y el estar bien es otra, recordemos que a algunas patologías se les conoce como “el asesino silencioso”.

Si entendemos como presión arterial, a la resistencia que tienen las arterias al paso de la sangre (120/80 “en milímetros de mercurio”, en promedio) aunque esto va a depender de la edad, aunque la variación es poco, sí tiene importancia. La presión arterial es necesaria para llevar la sangre a los diferentes órganos y sistemas, pero cuando se eleva es perjudicial para los mismos, por ejemplo en riñón puede llevar a la insuficiencia del mismo, puede ocasionar infartos, en estos también contribuyen otros factores, por esto la importancia de la prevención y cuando ya está presente el control es importante así como llevar acciones preventivas.

En el nacimiento es importante que la madre amamante al producto, ya que la leche materna contribuye a un buen desarrollo del infante entre esto una alimentación de calidad, deje que el niño se mueva, al realizar esta actividad (actividad física), el niño hace que sus músculos trabajen y con esto sus arterias tienen mejor funcionamiento.

Al paso del tiempo cuando el humano crece, la alimentación tiene una gran influencia en el desarrollo de hipertensión, de ahí que el profesional de la medicina siempre haga énfasis que la buena nutrición siempre va a ser la base de una buena salud, por lo que en términos de control de la presión arterial, destaca una alimentación baja en sal, consumo de vegetales como frutas, granos integrales, lácteos bajos en grasas y proteínas magras. A esta dieta se le conoce con DASH por las siglas en inglés (Dietary Approaches to Stop Hypertension).

Si se sigue una dieta de este tipo, según estudios por diferentes investigadores la reducción de la hipertensión se da 6.74 mmHg para la presión arterial sistólica, y 3.53 mmHg para la diastólica. En este tipo de dieta se debe evitar el alcohol, ya que el consumo de este se relaciona con la elevación de la presión arterial de 3.8 mmHg en presión sistólica, y 0.8 mmHg para la presión diastólica. Uno de los retos para el hipertenso es el consumo de sal, donde la ingesta límite saludable es de 2.4 gramos por día, pero el consumo en promedio es mayor, por ejemplo los estadounidenses consumen en promedio 3.4 gramos al día. En un estudio sobre el consumo de sal se demostró que aquellos que sobrepasan los límites saludables tienen un riesgo de morir por un evento cardiovascular de 1.24 a 1.53 mayor a los que consumen la dieta de sal recomendadas para la población.

La actividad física es importante como preventivo de la hipertensión, es por esto que los deportistas y no deportistas que cursan con hipertensión las primeras medidas son los cambios en la dieta, consumir frutas y verduras, se prohíbe la sal, alcohol, tabaco, suplementos nutricionales, sustancias “ergogénicas” como la creatina y carnitina. Se debe incorporar ejercicio aeróbico de intensidad moderada a su rutina de entrenamiento (caminar, trotar, correr, andar en bicicleta, nadar, remo), toda actividad no debe cansar, fatigar o dolor. Este tipo de actividad aumenta la frecuencia cardiaca y respiratoria, el consumo de oxígeno y facilita el retorno venoso. En los deportistas que mantengan la presión arterial controlada no tienen restricción deportiva, a excepción de aquellos donde prevalezca la fuerza o potencia, es estas sí existe un riesgo elevado de complicaciones hasta riesgo de muerte.