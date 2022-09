Hipertensión y actividad física

Amigo lector de Noroeste, hoy le quiero invitar al XXIII Congreso de Medicina del Deporte y VI congreso del Consejo Nacional del Deporte y la Educación (Condde), éste a realizarse los días, 6 y 7 de octubre del año en curso.

Para cualquier información puede abrir la página de la Universidad Autónoma de Sinaloa, o al número de teléfono 669 148 74 96, con el Dr. Epifanio Castañeda Labra.

Bien, la hipertensión es conocida como el “asesino silencioso”, esta aseveración tiene algo de realidad ya que existen personas que, aunque su presión está alta, están asintomáticas, y la primera manifestación puede tener falla de órganos, paraplejias hasta desenlace fatal, de ahí que, en la actualidad debido al alto sedentarismo, falta de actividad física, exceso en el consumo de nutrientes (grasa, carbohidratos, proteínas y alcohol), algunas enfermedades “nuevas” que están afectado órganos y sistemas, y de causa idiopática, todos estos factores, algunos de éstos podemos ser partícipes en disminuirlos o quitarlos, pero otros tenemos que tener control sobre ellos. Luego entonces le invitamos a ser un excelente paciente y así mejorar su calidad de vida.

La hipertensión arterial sistémica (HAS) es un factor de riesgo cardiovascular, presente en nuestro país que continúa causando morbimortalidad. Es tal su prevalencia que en estudios recientes (ENSANUT 2020), se concluyó que, al menos un tercio de los adultos mexicanos tienen hipertensión y de ellos por lo menos la mitad no han sido diagnosticados. También se concluye que de los diagnosticados sólo el 54.9 tiene la presión controlada, pero el resto, aunque se saben hipertensos su control es inadecuado o no asisten a control, lo que hace que este paciente se haga de alto riesgo cardiovascular.

En un gran porcentaje de pacientes hipertensos también tienen otros factores, principalmente metabólicos como, obesidad, dislipidemia (colesterol y triglicéridos), hiperuricemia (aumento del ácido úrico en sangre).

El manejo de estas alteraciones debe ser de forma integral, porque la parte farmacológica por sí sola puede ser benéfica de manera relativa, porque “todo efecto tiene su causa, y mientras la causa persista el efecto será siempre el mismo”, es así como los profesionales de la medicina combinan: medicamentos, dieta de calidad, actividad física acorde a su estado de salud y físico y cuidados generales.

Para el cuidado del hipertenso, debe tomar una cultura de autocuidado, que su presión se mantenga por debajo de cifras 130/90, lo ideal sería 120/80 mmHg, más menos 10 mmHg, en caso de enfermedades metabólicas agregadas que están bien controladas, la alimentación e hidratación adecuada, la actividad física debe ser de preferencia de tipo aeróbico, mínimo cinco veces a la semana en 20 y 90 minutos diarios, sin llegar al cansancio, fatiga o dolor. El ejercicio de tipo anaeróbico también se debe indicar, pero en un menor porcentaje (ejemplo, cinco días de aeróbico por dos de anaeróbico), pero siempre estar vigilante que no sufra alteraciones, y en caso de sufrirlas siempre acudir al servicio de urgencia, y no abandonar el cuidado médico hasta que se esté controlado. El ejercicio se puede realizar a cualquier hora, pero lo más recomendado es en las horas de la mañana o en la tarde noche para que las condiciones climáticas sean más soportables.

Bien, también desde esta columna le invitamos a seguir cuidándose de las “enfermedades nuevas”, siga las instrucciones del Sector Salud, recuerde que usted vale mucho, y si se cuida lo más probable es que tenga una mejor calidad de vida. Cuídese, qué le cuesta.