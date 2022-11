Historia de una vida (1 de 2)

Amigo lector de Noroeste, no sé usted, pero yo creo que cada ser humano tiene derecho a su historia única e individual, ésta puede ser de acuerdo (como se cuenta), a las emociones de individuo, pero la historia real no cambia, podrán existir individuos que se quejen de todo (se victimizan), otros de éxito y lo negativo lo hacen positivo para su experiencia, por lo tanto, la historia de la vida es lo que pasa más lo que agreguen donde la verdad solo usted y Dios la conocen, pero lo que sí podemos saber es que a lo largo de la vida, los individuos experimentan un proceso continuado de desarrollo mental y físico.

Un recién nacido depende de los demás, pero pronto se convierte en un bebé con capacidades motrices y una compresión del mundo. Estas habilidades son la base del desarrollo infantil: el cuerpo madura, se vuelve ágil y se ganan habilidades intelectuales. En la pubertad, la persona vive unos cambios físicos y psicológicos que la llevan a la edad adulta. Como adulto, el cuerpo madura y la persona vive muchas experiencias.

Los signos de la edad van apareciendo a medida que se adentra en la tercera edad.

El ser humano tiene la capacidad de cuidar y descuidar su salud a futuro, veamos cómo.

Los padres tienen una gran responsabilidad en las primeras etapas de la vida (y no quieran buscar culpables, el educar a los hijos y enseñarles buenos principio son obligación de los padres), en el recién nacido (obligación de los padres al 100%), desde que nace el bebé empieza a adaptarse a vivir fuera del útero. Sus instintos básicos, como llorar cuando tiene hambre o mamar del pezón, le permiten sobrevivir al comienzo. Depende por completo de los demás para recibir alimento, calor y comodidad.

Tras el nacimiento, la interacción con los padres (lea bien los padres) se produce mediante el llanto, el contacto visual, contacto piel a piel y las expresiones faciales. Al año de edad el bebé ha ganado peso y altura. Puede controlar los músculos para manipular objetos, ponerse de pie y caminar con ayuda. Se ha adquirido una comprensión básica del idioma y se ha establecido un poderoso vínculo emocional entre el bebé y sus padres (leyó bien, los padres), esto sienta las bases del futuro desarrollo social.

Es importante que la alimentación a esta edad, etapa preescolar (antes de los seis años), los padres cuiden mucho la alimentación (que ésta sea de calidad no de cantidad) del niño, así como la manera de comportarse delante de él (son ávidos de aprendizaje, todo aprenden).

No se canse de estar con ellos, deje lo no productivo (celular televisión), deles tiempo de calidad, después cosechará.

Hasta los diez años, tras una década de vida, el desarrollo físico continúa, aunque más lentamente. Los movimientos complejos, como andar o correr ya se dominan, y la forma del cuerpo es más madura. Los niños y niñas son capaces de razonamientos complejos y aprenden rápidamente nuevas habilidades y conocimientos. Ya saben hablar con fluidez y disfrutan de la interacción con los demás.

En la adolescencia, el pasar de la infancia a la edad adulta, el crecimiento físico se acelera. En la pubertad, las hormosnas activan la maduración de los órganos sexuales, y el desarrollo de caracteres secundarios. Aparición de vello facial en el hombre, desarrollo de mamas en mujeres.

En esta etapa usted padre de familia debe estar al pendiente de su “niño adoslescente” ya que el desarrollo emocional es importante, de no ser capaz usted, busque ayuda profesional, recuerde que es en esta etapa donde forjará su carácter, capacidad de decidir, contestarse quién es él, etcétera. Háblele desde la Biblia y ciencia, no desde las emociones suyas o de la sociedad, recuerde que está tratando con el futuro del mundo, por lo tanto, no es cualquier persona.

También desde esta columna le invitamos a que se siga cuidando; use el cubrebocas, lávese las manos seguido y cuide la sana distancia, mínimo de dos metros. Recuerde que su salud no tiene precio, los medicamentos sí. Cuídese, qué le cuesta.