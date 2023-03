Amigo lector de Noroeste, siempre lo vamos a decir, que la actividad física es la mejor medicina preventiva, siempre y cuando no se llegue al “ego”, ya que es éste lo que encamina a cometer actos de iatrogenia deportiva: qué se entiende por iatrogenia, es un daño no deseado ni buscado en la salud, causado o provocado, como efecto secundario inevitable, por un acto médico legítimo y avalado, destinado a curar o mejorar una patología determinada. Deriva de la palabra yatrogénesis que tiene por significado literal “provocado por el médico o sanador”.

Si partimos de esta definición, el entrenador o aquel “seudoentrenador” busca en el entrenado la mejoría física, pero cuando el entrenado se queja de alteraciones físicas ya sean visibles o sintomáticas esto nos habla que posiblemente la carga no es adecuada o el trabajo que se está realizando no es el adecuado.

Los encargados de la cultura física deben ser personas preparadas y tener un equipo auxiliar, éste conformado por diferentes profesionales donde la finalidad sea la integridad física y de salud en el entrenado, por lo que se tiene que trabajar en equipo y ser congruentes con lo que se dice y se hace, además se tenga sustento científico. De no hacerlo de esta manera, existe la factibilidad de que la actividad física en lugar de ser para la salud sea para causar enfermedades y lesiones tanto a nivel orgánico como en sistema músculo esquelético.

Veamos un ejemplo, en un entrenamiento de voleibol, en un tipo de entrenamiento es el recibir la pelota (balón) en antebrazo a diferente velocidad, imagínese que este entrenamiento lo haga un monitor (otro entrenado, alguno que esté haciendo el servicio social, etcétera) y no tenga la capacitación necesaria para lo que está haciendo, y al entrenado se le ponga el brazo hiperémico (rojo), sienta dolor y no lo diga, lo más seguro es que a la larga se tenga una lesión (iatrogenia), por microtraumatismos donde el día de mañana tenga problemas en antebrazo y muñeca.

Causa: Cuando se vive el momento en la juventud, aunque también se da en el adulto, que quieren hacer lo que no están preparados y si en este “querer” se encuentran un “todólogo” y empieza a hacer “equipo de trabajo”. Esto lo va a llevar a entrenamientos no adecuados y escuchar “si no te duele es que no sirve” y al final de cuentas no logra lo deseado, y el encargado de su entrenamiento jamás se preocupó ni por la salud ni cuál fue el final de su empresa.

En el caso de los jóvenes y más en la actualidad vemos tanta juventud (rebelde con seudocausa) que a edad no apta para tal o cual actividad física “deportiva”, pero como ellos aducen que sí lo pueden hacer (sepa que no existe entrenador cobarde y si hay quién pague, va a haber quién venda), luego entonces al realizar la ejercitación con las trofias (iatrogenia) secundarias a la carga no adecuada, y si además inician con tal o cual alimentación (excesos de algunos nutrientes, complementos y suplementos), esto también contribuirá a lesiones.

Qué hacer: Usted como padre de familia, preocúpese más por su hijo, conviva y dele tiempo de calidad, y no le deje toda la responsabilidad a la escuela de la vida, calle, amigos, entrenadores, etcétera. Fórjele principios básicos donde tenga decisiones en bien de su salud y preparación académica necesaria para que el día de mañana sea un ciudadano de éxito. Y si va a realizar algún deporte investigue qué estudios tiene el encargado de la cultura física. Recuerde, usted vale mucho. Cuídese.