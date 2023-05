FORE! - Buenos días, estimados lectores, de regreso con comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro deporte favorito...

TORNEO ALHMA.– Premios por alrededor de tres millones de pesos serán entregados este domingo al final de las actividades del Torneo Anual del Centro Hospitalario Alhma que se efectuará durante el fin de semana en las instalaciones de Estrella del Mar.

El cupo, tal como se había anunciado, no sólo satisfizo la demanda, sino que al final de cuentas se aceptaron dos parejas más, con lo que la cifra se cerró en 144 jugadores.

Lo anterior se dio a conocer en el desarrollo de una rueda de prensa a la que fueron convocados los diferentes medios de comunicación y que, por cierto, como coincidió con la presentación del nuevo estratega cañonero, tuvo poca afluencia, sin embargo, fuimos poquitos, pero bien contados y portados.

Por parte del comité organizador, gracias a los que acudieron, pero cabe mencionar que varios de los compañeros que no estuvieron, mostraron interés en la reunión y fueron dotados de información.

Bueno pues, el caso es que se proporcionó toda la información requerida para el efecto, como el caso de los horarios de salida, ambos por escopetazo, el sábado a las 11 de la mañana con sistema a bola baja y el domingo a las 10 de la mañana, con sistema a gogó.

Ya informamos que se trata de un esquema por parejas, puesto que, de acuerdo con los organizadores encabezados por Enrique Magaña, se trata de un evento que conlleva la intención de fortalecer la fraternidad principalmente en el gremio médico y por otra parte, que todo mundo pueda acceder a un premio de los valiosos que fueron destinados para los suertudos en un caso y en otro, con los premios que la habilidad y práctica del deporte van aparejados.

Así las cosas, dos automóviles, un terreno y un carrito de golf serán entregados a los hacedores fortuitos de hole in one, aunque hasta el momento, no se ha registrado alguno, diez premios en los pares tres para las mejores aproximaciones a la bandera, un carrito de golf como rifa para los asistentes, trofeos a los ganadores de los dos primeros lugares de cada una de las dos categorías en disputa y varias sorpresas más, serán entregados posiblemente al final de las acciones, el domingo, en la comida premiación a la que fueron convocados todos los jugadores.

Eso será pues, el menú para este fin de semana para los golfistas, pero principalmente y eso hay que recalcar, que un 40% de los asistentes, son procedentes del gremio médico, un buen logro, acorde a los objetivos del torneo.

PROMOCIÓN. – Ya habíamos adelantado que en esta entrega haríamos mención a algo que nos causa resquemor y que nos había llenado de dudas si había alguna herida abierta porque nos referimos a que la promoción en Mazatlán en los clubes es letra muerta, en lo que corresponde al desarrollo de niños y jóvenes en el deporte que nos ocupa.

Los datos que nos arrojaron de acuerdo con investigaciones, nos revelan que eso es nada más que la neta, ya que la fundación de una academia en algunos clubes de golf es algo que debemos olvidar, por los reglamentos que imperan en las sociedades que los manejan.

Las clínicas para socios, esposas e hijos de socios son una realidad, sobre todo en El Cid, pero si alguien ajeno desea ingresar a ese tipo de actividad, está prohibido y si desea que alguno de los pros que imparten las clínicas quiera una clase particular, con un costo muy superior a lo que significaría el acceder a una clínica, sí puede hacerlo, pero sólo en el caso de clases particulares.

Estrella del Mar tiene un programa de recibir a los niños y jóvenes que deseen usar sus instalaciones sin costo, pueden practicar y salir al campo, pero a pie, si desean hacerlo en carrito, el costo es únicamente por el carrito, pero no existe un plan de entrenamiento en clínicas.

Campestre podría ser el semillero, por sus características y precios a no socios, pero al no existir un profesional asignado, se diluye esa posibilidad, necesitaría un plan de trabajo para hacerlo, actualmente no existe.

Y Marina Mazatlán, ni qué decir, es letra muerta en todos los sentidos, se le ve únicamente como un campo de golf con precios establecidos para socios e invitados, pero nada que signifique un plan de promoción para nuevos golfistas o elevarlos al alto rendimiento.

Pacific Golf Center es otro boleto, existen clínicas para nuevos golfistas o sesiones de alto rendimiento, pero de eso, nos ocuparemos más a fondo.

Y hasta aquí, seguiremos la semana venidera, primero Diosito. cuídese que nada le cuesta. Saludos...