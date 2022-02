Inicia el Estrella del Mar Open

FORE. – ¡Buenos días!, qué gusto encontrarnos de nuevo en este espacio, con más comentarios del deporte de los bastonazos, con condolencias una vez más para nuestros amigos, los deudos de don Rafael Tirado Canizalez, ex presidente municipal de Mazatlán, muy recordado...

Vaya un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos de pronta resignación...

ESTRELLA PROFESIONAL. – Hoy nos trasladaremos al precioso Estrella del Mar para tratar de intervenir en dos eventos, el primero una rueda de prensa que inicia a las 11 de la mañana en donde se explicarán los pormenores y entrevistas con los organizadores y el jugador emblema del torneo.

A la cita acudirán los representantes de los diferentes medios de comunicación porteños y uno que otro invitado, para definir los pormenores de la realización del Estrella del Mar Open, evento calendarizado en la gira PGA Latinoamericana que una vez más, y como cada año, toca a nuestro puerto con la participación de alrededor de 200 jugadores representantes de cuando menos 4 continentes.

La primera cita será pues con los compañeros de la prensa y luego lueguito, intervenir en el Pro Am en el que participan alrededor de 18 equipos integrados por un profesional y tres jugadores amateurs con lo que se marca el inicio de la contienda.

Serán 18 hoyos de recorrido y al final, todo mundo se traslada a una comida cena en un restaurante de la localidad.

Y mañana jueves dará inicio la ronda de calificación que concluye mañana y en la que intervienen más de 150 jugadores, de los cuales sólo sobrevivirán los mejores 60 y empates a las rondas de campeonato que serán sábado y domingo.

Y el domingo la gran final para que, al final de los 18 últimos hoyos de recorrido, se efectúe la ceremonia de premiación.

Un evento que cuenta con los mejores jugadores mexicanos, los mejores del tour latinoamericano y además, algunos invitados de los cuales se informará en el desarrollo de la rueda de prensa de las 11 horas.

Bastante cargada la agenda, por cierto...

COPA CARNAVAL. – Ya lo habíamos comentado con anterioridad y falta que nos den pormenores en torno a la realización del Torneo Copa Carnaval que se efectuará en las instalaciones del Club Campestre de Mazatlán el día 26 de este mes.

Nos comunicamos con los organizadores de la competencia y nos confirmaron la fecha, pero nos faltan los pormenores, como formato, sistema de juego, etc. así como el costo por jugador.

Pero ya se está trabajando en ello, lo cierto es que, por la pandemia, como se llame y lo que resta de ella, es importante tener en cuenta los factores como el riesgo epidemiológico que conlleva un evento, por lo que se cuidan los detalles y se anunciará en breve, tal vez para nuestra próxima entrega ya tengamos los pormenores, y cómo no, si estaremos a sólo unos días de su realización.

Así, el Torneo de Bandera y Copa Carnaval se fusionarán para darnos una distracción y alejarnos tal vez de las muchedumbres en caso de que se realice el carnaval.

Pero al final de cuentas, acudiremos a participar en el torneo, los que siempre lo hacemos en estas fechas y semana santa, por ejemplo, en que hay mucho turismo invadiendo nuestro Mazatlán.

Qué bueno, pero también es importante seguir las reglas del juego y si no se puede hacer el carnaval, que se tome en cuenta el interés de la comunidad, primero en salud y luego en lo demás...

Aunque hay opiniones encontradas, pero como dijo alguien que no me acuerdo o no quiero, primero la Ley y el interés implícito.

Así es...

MEMO VILLA. – Seguimos en la organización de nuestro evento anual recaudatorio de nuestro amigo Memo Villa. Seguimos en la organización del evento que será el 28 de este mes y todo, siguiendo las normas más adecuadas en cuestiones de salud, pero lo que no podemos hacer, es dejar de hacerlo, valga la redundancia en virtud de que de ello depende la sobrevivencia de más de 100 niños y más adultos que acuden al Centro Comunitario Familia de lunes a sábado.

Esa es la finalidad del torneo, obtener recursos para seguir prestando un servicio del que no se cobra un solo centavo.

Putt cortito. – Nos avisaron que habrá cambios en los clubes de Mazatlán, Durango y Culiacán. A Culiacán podemos adelantarles que se contrató de nuevo a Memo Barrón que ya ha estado en par de ocasiones en Las Iguanas. En Durango y Mazatlán habrá cambios, pero falta confirmarlos, la salida de Memo Barrón del Campestre de Durango es segura, pero...

Y hasta ahí, nos veremos la semana próxima, Dios mediante...saludos y cuídese del mentado bicho...