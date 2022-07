$!JC Chávez habla de sus adicciones al cumplir 60 años: ‘Si no me hubiera recuperado, ya me habría muerto’

MÉXICO._ Este martes 12 de julio, el boxeador Julio César Chávez estuvo de fiesta, ya que cumplió 60 años de edad y lo hizo en compañía de sus seres queridos. Con motivo de su cumpleaños, el ex boxeador mexicano habló de sus inicios y también aseguró que pasó momentos complicados debido a las fuertes adicciones a las drogas que tuvo cuando estaba en el mejor momento de su carrera.

“Me siento bendecido por Dios, tengo muchos proyectos en mente, otros que se están dando. Dios me dio la oportunidad de vida, si no me hubiera recuperado ya me hubiera muerto”, comentó la leyenda mexicana en entrevista para ESPN.