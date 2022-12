Los ganadores subieron al pódium donde las autoridades del plantel los felicitaron e hicieron entrega de las preseas y trofeos.

“Es muy bonito que hagan este tipo de eventos ya que es para la salud y se siente muy bien uno como participante estar aquí”, expresó la ganadora del primer lugar.

“A mí me gusta mucho el deporte, toda mi vida lo he practicado y creo que este tipo de competencias están super bien tanto para la salud del alumno como para la convivencia”, compartió López Amézquita, estudiante de cuarto año de la carrera de Contabilidad.

Por su parte, David Zavala, estudiante de segundo año. manifestó: “Me gustó mucho, me parece algo muy bonito, algo que me reta en lo personal, me gusta mucho participar en carreras, el hecho de quedar en tercer lugar me motiva y puedo pensar que puedo alcanzar el primer lugar en futuras ocasiones”.

El maestro Víctor Manuel Mizquiz Reyes, director de la facultad, agradeció a los participantes, a quienes les dijo se encuentran en una de las mejores universidades del país y que, con esta actividad se contribuye a su formación integral.