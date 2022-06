“Primero me gustaría agradecer a la organización de los Indianápolis Colts por darme la oportunidad de competir en la Liga Nacional de Futbol durante los últimos tres años”, escribió Willis en un comunicado. “He construido relaciones de por vida con numerosos compañeros de equipo, entrenadores y personal de apoyo que me han impactado mucho. Las lecciones que he aprendido en esta fase de mi vida serán valiosas para mí en mi próximo capítulo.

“Con mucha oración y deliberación, he elegido retirarme oficialmente de la NFL mientras me esfuerzo por dedicar el resto de mi vida al avance del Evangelio de Jesucristo. Agradezco a toda mi familia, amigos y a quienes me han apoyado en este viaje hasta ahora y espero su apoyo continuo a lo largo de la próxima fase de mi vida. Me siento humilde y emocionado de seguir el santo llamado que Dios tiene para mi vida, que me brinda mucha alegría y propósito. Gracias a todos por su apoyo a lo largo de los años”.