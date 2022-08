La salud y los niños

Amigo lector de Noroeste, usted se acuerda cuando fue niño, cómo lo cuidaban, lo mandaron a la guardería, lo cuidó algún familiar, o lo dejaban encerrado, necesitó del psicólogo, porque el mejor corrector fue la chancla y el “varejón”, y jamás se alteró la salud, al contrario, era un medio preventivo, porque nos absteníamos de hacer cosas que dañaran nuestra salud o que hiciera “enojar” a la persona mayor, porque ya sabíamos el correctivo que seguía, esto hacía que se tuviera una mejor sociedad, respeto por la vida y salud, los valores se inculcaban en casa. Es cierto que algunos padres exageraban en los correctivos, pero eran los menos.

Hoy en día las nuevas generaciones todo lo quieren solucionar con medidas de rápida acción, pero eso puede traer alteraciones en la salud, ya que no se trabaja con la fisiología, lo que ocasiona que se pase a la fisiopatología. Luego entonces señor padre de familia, sea responsable de lo que usted hizo, sus hijos no tienen la culpa que usted no administre su tiempo y bienes, y quiera tener más, ellos quieren su atención, sus cuidados, esto sí es su responsabilidad no de otras personas o guarderías, pero usted tiene la última palabra y se le respeta. Sólo que a la sociedad tampoco le gusta cosechar una mala cosecha, ya que lo que usted siembre en sus hijos eso cosechará.

En los niños es importante su alimentación, ya que si ésta es equilibrada y lo más natural repercutirá en el buen crecimiento y desarrollo del mismo.

Veamos qué es un niño, usted lo sabe, un niño no es un adulto en miniatura, puesto que tiene un organismo con respuestas diferentes, sus órganos tienen funciones diferentes. El niño es esencialmente un ser en crecimiento. En esta etapa es más aplicable el “slogan” lo que comemos es lo que somos, por esto la importancia que tiene una alimentación correcta y equilibrada en este grupo de edad. El hígado, las glándulas de secreción interna, el sistema digestivo, etcétera, de los niños presentan diferencias funcionales con los órganos de los adultos, por tanto, sus cuidados son diferentes.

Las enfermedades de los niños suelen ser de tipo agudo, es decir, enfermedades que aparecen súbitamente con síntomas espectaculares y que suelen curarse tan espontáneamente como han venido.

Durante el crecimiento y desarrollo del infante se debe cuidar de manera multifactorial todo el funcionamiento orgánico, por ejemplo, el sistema linfático, además de la función depurativa, ejerce una acción inmunitaria. El sistema pulmonar es muy útil para expulsar tóxicos hacia el exterior.

El sistema urinario su función principal es la depuración. La piel es el sistema más frecuente de eliminación infantil y el más fisiológico. La piel representa la cobertura externa y es el sistema más inofensivo de eliminación. El sistema digestivo, a él llegan distintas clases de secreciones que también pueden ser vías de eliminación.

Otros cuidados en los niños y adolescentes es el no exponerlos a los cambios bruscos del medio ambiente, ya que el hacerlos puede provocar alteraciones de órganos y sistemas, el evitar el frío durante el sueño es una manera de disminuir la necesidad de orinar, aunque el frío como tal es un factor que hace que las personas, pero especialmente los niños, tengan la necesidad de orinar y al no atenderles puede ocasionar alteraciones en piel. También el frío afecta vías respiratorias y piel, conforme el niño crece pueden afectar hasta su estado psicológico, de ahí la importancia, que el cuidado de los niños sean sus padres conviva con ellos, deles tiempo de calidad, vacúnelos, aliméntelos e hidrátelos lo más natural posible sin caer en la exageración.

Bien amigo lector de esta columna, le invitamos a seguir cuidándose, haga caso de las indicaciones del Sector Salud, usted vale mucho, por lo tanto, el autocuidado y ver por los suyos lo llevará a tener una mejor calidad de vida.