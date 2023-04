El informante de NFL Network, Ian Rapoport, informó el jueves que los Ravens y el mariscal de campo estrella acordaron los términos de un contrato de cinco años y 260 millones de dólares, según fuentes informadas sobre la situación.

El nuevo acuerdo de Jackson incluye 185 millones de dólares en garantías totales, según Rapoport. El pacto de 52 millones por año convierte a Jackson en el jugador mejor pagado de la NFL.

El acuerdo tan esperado llegó horas antes de que comenzara el Draft de la NFL 2023.

“Sabes, durante los últimos meses, ha dicho mucho de lo que él dijo, ella dijo”, dijo Jackson en un video. “Mucho morderse las uñas, mucho rascarse la cabeza, pero durante los próximos cinco años, habrá mucho rebaño. Vamos, bebé. Vamos. Vamos, hombre. No puedo esperar para conseguir allí. No puedo esperar para estar allí. No puedo esperar para iluminar M&T (Bank Stadium) durante los próximos cinco años, hombre. Vamos a hacerlo”.