Amigo lector de Noroeste, el hablar de lesiones deportivas, son lesiones que le suceden a un ente durante la práctica de actividad física deportiva, estas lesiones en la actualidad son comunes, donde una posible causa es el ego, falta de entrenamiento, consumo de nutrientes para “mejoramiento deportivo”, drogas dopantes o drogas no dopantes, pero se abusa en su consumo, drogos al ejercicio, mala cultura alimenticia y de hidratación, etcétera. Estos factores, acompañados de un medio ambiente no suficiente, un mal plan de trabajo, o ser un buen plan, pero aplicado en forma incorrecta, serán factores que predispongan a lesiones en el atleta.

La práctica de algún deporte, ya sea de forma intensa o moderada, trae beneficios que pueden ser observados objetivamente en distintos indicadores de salud. Dichas actividades han experimentado un incremento durante las últimas décadas en las sociedades tanto en vías de desarrollo y desarrolladas, en coincidencia con la disminución de los requerimientos físicos en la mayoría de las ocupaciones laborales. Esta situación ha traído consigo la aparición de numerosas lesiones de todo tipo, y las fracturas óseas son de las más graves y temidas por todo tipo de población.

Los deportistas temen particularmente a estas lesiones, ya que pueden acarrear secuelas con un costo económico y social a veces demasiado alto, además de una larga inhabilitación que puede llegar a ocasionar el retiro prematuro de quien la sufre. Por este motivo, no es de extrañar que cada vez exista un mayor número de profesionistas especializados en lesiones deportivas y su atención en el campo deportivo.

Las lesiones músculo esqueléticas, las tendinosas son de las más frecuentes, que de tratarse en forma aguda el pronóstico es mejor, la lesión de tendón se le divide en tres o cuatro grados de acuerdo a la escuela que se use para su clasificación, la de primer grado es una lesión leve que de manejarse correctamente en un promedio de tres a cinco días el atleta ya puede entrenar con los cuidados necesarios de forma normal, mientras que del segundo a tercer grado dependerá de la evolución para su vuelta al entrenamiento activo y juego.

Otro tipo de lesión común en deportistas son las escoriaciones (raspones) secundarias a caídas (faltas) y condiciones del terreno, y/o roce por el material deportivo, ya sea el propio o del contrario.

Otro ejemplo de lesiones deportivas es, el de maratón que sufre de ámpulas y flictenas que se sufren durante el recorrido, o los hematomas en uñas del pie, otra es el roce de brazo con el tronco (dorso), fricción de la ropa con el pezón de la tetilla, etcétera.

Ejemplos sobran, las lesiones se vuelven inevitables cuando los deportes se practican con la intensidad y frecuencia de los profesionales.

En el deporte amateur o de “fin de semana”, este tipo de lesiones también se presentan, aunque el manejo muchas veces es al “ahí se va”, con las repercusiones que lleva a priori, por la falta de manejo de forma aguda, de tratarse adecuadamente, también los cuidados son iguales que para un deportista de élite o profesional, el manejo debe ser siempre por el profesional de medicina, y si tiene experiencia en este tipo de lesiones mejor.

También desde esta columna le invitamos a no bajar la guardia, las autoridades pueden decir lo que sea, pero la pandemia está presente, haga caso de las recomendaciones del Sector Salud, use cubreboca, guarde sana distancia (metro y medio o más), lávese las manos seguido, use lentes o careta, si tiene que salir de casa cuídese. Si se cuida usted, cuida a su familia, a sus amigos y a la sociedad, haga caso, qué le cuesta.