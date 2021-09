MÉXICO._ La lluvia y el mal clima obligaron a que el GP de Bélgica sólo tuviera dos vueltas y éstas fueron con el Safety Car, hecho que haría que la carrera fuera válida y no fuera un día perdido. Lewis Hamilton, actual campeón de la Fórmula 1, no dejó pasar la oportunidad y criticó fuertemente esta decisión.

El piloto británico consideró que el GP de Bélgica “fue una farsa” y que la F1 lo hizo así por dinero, ya que dejó a los aficionados en la lluvia, les dio falsas esperanzas de que la carrera iba a seguir su curso, y al final sólo tuvieron dos vueltas, por lo que quiere que les hagan un rembolso.

Tras lo ocurrido en el GP de Bélgica, Lewis Hamilton arremetió con todo en contra de la Fórmula 1, pues consideró que la carrera debía ser cancelada, pero que los organizadores no lo quisieron ya que sólo vieron sus beneficios económicos, por lo que cree que si se trata de dinero, los fans merecen recuperar el suyo.

“El dinero manda y literalmente fue así. Las dos vueltas para empezar la carrera, todo fue un escenario de dinero. Entonces todos reciben su dinero, y creo que los fans también deberían recuperar el suyo, porque desafortunadamente, no pudieron ver lo que pagaron y para lo que vinieron”, dijo Hamilton.

Hamilton criticó el que se haya optado por dar las dos vueltas para que la carrera tuviera validez, pues aunque era obvio que las condiciones no permitían correr, el GP de Bélgica se pudo reprogramar, pero por cuestiones contractuales prefirieron hacer “un circo”.

El británico de igual manera consideró que la F1 puso en riesgo a los pilotos, con sus dos vueltas, además de que le faltó el respeto a los fans, por lo que espera que hagan algo para tratar de remediar el daño ocasionado.

“Lo de hoy ha sido una farsa y los únicos que salen perdiendo son los fans que habían pagado para vernos correr. No se puede hacer nada sobre el clima, pero tenemos tecnología sofisticada para ver que no iba a dejar de llover. Deberíamos haberlo cancelado, no poner en riesgo a los pilotos y devolver el dinero a los fans, que son el alma de nuestro deporte”, sentenció Hamilton.