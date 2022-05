Listo el Torneo de Alhma

FORE. – ¡Buenos días! Qué gusto encontrarnos de nuevo en este espacio destinado para nuestros comentarios del deporte de los bastones, con las pilas bien cargadas en virtud del descanso que nos dimos al viajar a la ciudad de Los Mochis a participar en el evento anual del Country.

La pasamos muy bien, dispuestos a regresar próximamente en base a las atenciones que recibimos por parte de los anfitriones y aunque nos vimos con las manos vacías, la verdad es que nos regresamos con un baúl cargado de buenos deseos...por otra parte, felicidades a los ganadores...

LOS MOCHIS. – Y a propósito de buenos deseos, vaya nuestra felicitación para los ganadores en la contienda, principalmente a mi partner Rafita Lizárraga, que se trajo ni más ni menos que un automóvil ganado en un acercamiento a la bandera. Fue uno de los cuatro que se dieron “a chaleco” dentro de una millonaria premiación.

Lo que fue a hole in one, se quedó sin resolver en virtud de que el único que se presentó por parte de una dama, Velia Beltrán de Gómez, se realizó en un hoyo donde no estaba destinado y quedó sólo como el mejor aproach. Así pues, las unidades de lujo a hole in one se regresaron a la agencia.

Otro gran ganador para nuestro gusto, es Jesús González Merriam que hizo cera y pabilo de los jóvenes de Mochis que en “bolón” quisieron desbancarlo, pero al final de cuentas, no pudieron.

Un buen evento al que quedamos invitados de asistir el año próximo, más que otra cosa, por las apapachadas que nos dan en nuestra estancia en la cañera población.

A los organizadores, felicidades en virtud de que cumplieron, y bien. Claro y como en todos los eventos, hay algunos descontentos a los cuales prestamos oído, pero son como todo, no se puede poner un evento al gusto de cada uno. Se cumplió y bien...

Felicidades nuevamente, Micky y compañía...

ALHMA. – Ya están dadas las cosas en cuestión organizativa para la celebración del primer Torneo de Aniversario del Centro Medico Alhma, que festeja, como lo habíamos señalado con anterioridad, el primer aniversario de funciones.

Tres automóviles de lujo y un terreno están destinados para hole in one en los cuatro pares 3, además, dos carritos de golf, premios en efectivo y artículos de golf para las mejores aproximaciones en todos los pares 3, además de sorpresas para los participantes, entre otras, para los primeros que se registren o antes del día 20, la participación en una rifa de 20,000.00 para los madrugadores.

En fin, un gran evento que se pretende consolidar y crecer en los próximos años, ya que, de acuerdo con los organizadores, no se quiere ser flor de un día, sino hacer de este, un evento que sea tomado en cuenta en la posteridad.

Para eso, estamos trabajando y haciendo que las cosas sucedan.

Esta misma semana se pondrá en juego el poster, la convocatoria ya está lista...

Así que, a registrarse para participar...

LOS PEQUES. – En El Cid tuvieron a efectuar el torneo del Día del Niño, cuyos resultados nos fueron proporcionados oportunamente pero como andábamos con el alboroto del viaje a Los Mochis y otros negocios que nos absorbieron, se los pasamos a continuación:

En la categoría de 6 a 10 años, los ganadores fueron Sabik Anguiano con 34 golpes, en segundo Román Lizárraga con 42 y en tercero Isaac Arellano con 46.

En la de 11 a 14 años, el primero fue para Antonio Ibarra con 36 golpes, en segundo Alberto Parra con 45 y con 48 golpes y en tercera posición Ernesto Letamendi.

Al final de los 9 hoyos, se procedió a una sencilla ceremonia que tuvo lugar en el área de la alberca de la casa club de ese importante complejo turístico.

Un buen evento que tuvo una excelente participación.

Esperemos que, en el próximo, la población crezca, en cuanto a número, desde luego, aunque todos los padres o algunos, quisieran que los niños fueran siempre así, niños...

Y el pro Rodolfo Martínez anunció que para finales del mes próximo tendrá desarrollo el del Día del Padre en el que espera una nutrida participación.

Ya les daremos los detalles al respecto...

Y hasta aquí, gracias por el favor de su atención, por favor, cuídese. Hasta la semana próxima, Dios mediante...