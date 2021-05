Los desgarradores mensajes de auxilio de la tragedia del ultramaratón en China

China se convirtió en protagonista de una tragedia en el mundo deportivo, luego de que la lluvia helada y fuertes vientos sorprendieran a corredores que participaban en un ultramaratón, ya son 21 personas muertas y los desgarradores mensajes de auxilio fueron difundidos.

“Unas cuantas personas ya han perdido el conocimiento y están echando espuma por la boca”, era uno de los mensajes enviados por un participante a través de un chat de WhatsApp.

“¡Venid a salvarnos, rápido!”, escribía uno de los afectados.

“Tenía todo el cuerpo empapado, incluidos los zapatos y los calcetines. No podía mantenerme en pie por el viento, me preocupaba mucho que me volara. El frío se hacía cada vez más insoportable”, fueron declaraciones que dio un sobreviviente a la prensa local.

Y es que el viento les impedía mantenerse de pie, hacía frío y cada vez era más insoportable.

Los corredores no iban preparados con la ropa adecuada y el clima de forma sorpresiva se convirtió en algo inesperado, lluvia, granizo, la temperatura bajó bruscamente.

“En poco tiempo, cayeron granizos y lluvia de hielo en la zona, y hubo fuertes vientos. La temperatura descendió bruscamente”, dijo el alcalde de la ciudad de Baiyin, Zhang Xuchen.

Tras recibir mensajes de ayuda de algunos participantes, los organizadores del maratón llevaron equipos de rescate, aunque sólo pudieron salvar a 18 de 172 en ese momento; después se logró poner a salvo al resto, con excepción de los 21 fallecidos.

Piden asuman responsabilidad

Luego de la tragedia, piden se asuma la responsabilidad de los organizadores de la carrera por el Bosque de Piedra del Río Amarillo, cerca de la ciudad de Baiyin, en la provincia noroccidental de Gansu, ya que consideran increíble que no supieran del clima que les esperaba.